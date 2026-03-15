España - Italia de baloncesto femenino | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de la selección española para el Mundial 2026

España, tras barrer a Puerto Rico, vuelve a jugar 17 horas después, en un duelo ante Italia que se presume más igualado

Apenas 17 horas después de que la selección española de baloncesto femenino haya acabado su duelo ante Puerto Rico le toca verse las caras con la otra selección europea presente en este Premundial 2026, una Italia que fue tercera en el último campeonato continental.

Será un choque duro para ambas. El último partido jugado entre ambas selecciones lo ganó Italia y España no quiere que se le suba a las barbas tras muchos años por delante de las transalpinas.

El equipo italiano, que en otro tiempo fue de los mejores de Europa, pasó un bache que le hizo estar a rebufo, pero en el último Eurobasket ya demostró que esta generación va a aspirar a todo. El bronce europeo y los últimos choques ante España lo han confirmado.

El equipo italiano empezó este Premundial barriendo a Puerto Rico y, con ello, confirmó que es la favorita junto a España para alcanzar dos de las tres plazas que había en juego. Estados Unidos, que no se juega ya nada y está muy por encima del resto, las derrotó (93-59) este sábado de forma contundente. Pero ante España será otra historia.

España guardó fuerzas ante Puerto Rico

El seleccionador español, Miguel Méndez, ha rotado en el partido previo ante Puerto Rico, sabedor de que no tiene margen de descanso. El hecho de cerrar la jornada del sábado y jugar en el segundo turno en la del domingo hace que el encuentro llegue demasiado pronto, aunque lo importante ya está conseguido y el Mundial de Alemania 2026 ya es una realidad para la selección española.

No así para Italia, que aunque está clasificada virtualmente, aún tiene que certificarlo de forma matemática, algo que espera poder hacer en este encuentro. Lo que está claro es que no será un duelo más para ninguna de las dos.

A qué hora es el España - Italia del PreMundial de Baloncesto femenino

El partido entre España e Italia, clasificatorio para el Campeonato el Mundo de Baloncesto femenino 2026 se juega este domingo, 15 de marzo, a la 22:00 horas (horario peninsular español) en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan (Puerto Rico).

Dónde ver por TV y online el España - Italia

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de los partidos de baloncesto de la selección y retransmitirá el duelo a través de Teledeporte y de la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo daremos cuenta de todo lo que ocurra durante este partido clave en la clasificación de España para el próximo Mundial de Baloncesto femenino.