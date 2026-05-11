Los Washington Wizards se hacen con el número 1 del draft 2026 de la NBA

Los capitalinos sumarán la primera elección de 2026 a un grupo que ya cuenta con dos All-NBA como son Trae Young y Anthony Davis

John Wall, con el cartel que acredita a los Wizards como poseedores del pick 1.@WashWizards

¿Están los Washington Wizards ante su gran oportunidad? Posiblemente. Si a mitad de temporada se arriesgaron con dos traspasos para conseguir dos súper estrellas como Trae Young y Anthony Davis, ahora han sido además agraciados con la selección número 1 de cara al draft de 2025; es decir, podrán elegir al jugador que gusten en la ceremonia que tendrá lugar el próximo 23 de junio en Brooklyn.

Lo cierto es que 2026 es un gran año para tener suerte. A diferencia de otras clases, la del presente llega repleta de talento con jugadores muy codiciados como el alero AJ Dybantsa (BYU), el escolta Darryn Peterson (Kansas) o los ala-pívots Caleb Wilson (North Carolina) y Cameron Boozer (Duke), hijo del exjugador NBA Carlos Boozer.

La NBA eligió este año el Navy Pier, en pleno centro de Chicago, para albergar la lotería del 'draft', un día antes del arranque del NBA Combine, un escaparate donde los jóvenes talentos realizarán ejercicios y pruebas físicas ante la mirada de ojeadores y directores deportivos de las franquicias de la liga.

Cara para los Wizards y cruz para los Pacers

Los Wizards arrancaban la lotería con las mayores probabilidades de hacerse con el número uno, un 14 por ciento, empatados con los Indiana Pacers y los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández. Sin embargo, solo los capitalinos se mantuvieron en todo lo alto; tanto es así que los Nets cayeron al número 6 y los de Indianapolis perdieron su elección en favor de Los Angeles Clippers.

Así, os Utah Jazz tendrán la segunda elección, los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama podrán elegir con el número tres y los Chicago Bulls, pese a partir con un 4,5 % de probabilidades, se hicieron con el número cuatro.

Los campeones Thunder, en la mezcla

Más atrás en la lista, los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, recibieron el duodécimo 'pick' en el draft, que se celebrará durante dos días en Brooklyn. Entre los jugadores que se declararon elegibles en el 'draft' están los españoles Aday Mara, reciente campeón de la NCAA con Michigan, Sergio de Larrea, del Valencia, y Baba Miller, de los Cincinnati Bearcats.

- Primeras 14 elecciones en el draft de la NBA 2026:

1. Washington Wizards

2. Utah Jazz

3. Memphis Grizzlies

4. Chicago Bulls

5. Los Ángeles Clippers

6. Brooklyn Nets

7. Sacramento Kings

8. Atlanta Hawks

9. Dallas Mavericks

10. Milwaukee Bucks

11. Golden State Warriors

12. Oklahoma City Thunder

13. Miami Heat

14. Charlotte Hornets