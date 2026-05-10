Los Warriors cierran un acuerdo clave y Stephen Curry ya espera su turno

Cuando parecía que separarían sus caminos, la franquicia californiana y Steve Kerr han cerrado la renovación de este por dos temporadas más

Casi se puede catalogar como sorpresa. Si en el último partido de la temporada NBA para los Golden State Warriors parecía que Steve Kerr se despedía sobre la pista de Stephen Curry y Draymond Green, finalmente ese adiós deberá esperar, ya que según informa ESPN el legendario técnico ha alcanzado un acuerdo con la organización de San Francisco para estar al frente del vestuario dos campañas más.

El entendimiento no ha sido sencillo. Kerr avisó al concluir el curso que se iba a tomar un tiempo de reflexión y que a veces las historias simplemente tocan a su fin. Sin embargo, tras tres semanas de conversaciones entre las partes ha habido fumata blanca con el entrenador que ha dado cuatro anillos a los californianos junto a Stephen Curry, quien ya espera su turno para extender su vinculación con el equipo.

Lo cierto es que hablamos de dos auténticas leyendas. Kerr se dirige ahora a su 13ª campaña en el equipo mientras que Curry sumará 17 con la venidera. Prácticamente no se entiende la carrera uno sin la del otro y justo eso ha parecido tener claro una gerencia que no ha querido romper aún una pareja que ha hecho historia en el baloncesto.

Steve Kerr, en lo más alto del podio salarial

El técnico estadounidense, nacido en Beirut (Líbano) en 1965, lleva doce años al frente del equipo de la Bahía y los enormes éxitos cosechados le han llevado a ser el entrenador mejor pagado de la Liga, condición que mantendrá con este nuevo contrato.

Pese a que en los últimos años los Warriors no han brillado demasiado, en este última campaña han sido décimos en el Oeste (37-45) para ser eliminador en el play-in por los Phoenix Suns, confían en que el mejor camino para recuperar una versión más competitivo pasa por lo que ya conocen.

Stephen Curry espera la extensión

Se puede hablar más alto, pero no más claro. Nada más terminar la temporada, y teniendo un solo año de contrato por delante, Stephen Curry fue cuestionado por su futuro en el equipo y por si pensaba en la retirada. Pues bien, su respuesta fue contundente. "Espero poder jugar muchas más temporadas y, por supuesto, firmar un nuevo contrato".

Sus palabras no han caído en saco roto. El propio Shams Charania de ESPN recalca que una vez confirmada la continuidad de Kerr la gerencia californiana se sentará con el dos veces MVP de la NBA en los próximos días. No debe ser una negociación demasiado larga: máximo, dos años y listo.