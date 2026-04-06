Stephen Curry y los Lakers intercambian papeles

El dos veces MVP de la NBA deja atrás semanas de sufrimiento, subrayando justo que ahora sean los de oro y púrpura cuyo presente –sobre la bocina– se vislumbre incierto por la misma causa

La NBA son momentos. Hace pocos días Los Angeles Lakers eran el equipo de moda. Luka Doncic promediaba 37,5 puntos en marzo, no paraban de ganar partidos e incluso se hablaba de la posibilidad real de verles peleando por el anillo. Todo se sostenía por argumentos sólidos, pero resulta que ha saltado por los aires una vez que el esloveno ha caído lesionado y tras él otra de las estrellas del conjunto angelino, Austin Reaves. Sí, justo ahora, cuando los playoffs están a la vuelta de la esquina, se llevan un inmenso revés que contrasta con sus vecinos californianos de San Francisco, quienes han recuperado a Stephen Curry para el rush final.

Aunque por momentos se especuló con la posibilidad de que el ganador de cuatro anillos no jugase más hasta la siguiente campaña, era su propio entrenador, Steve Kerr, quien confirmaba que estaba listo para volver y que tenerle en pista era algo que debían a sus aficionados. Pues bien, así se ha cumplido en el choque de esta pasada madrugada frente a Houston Rockets; eso sí, con derrota.

Partiendo desde el banquillo, Steph se ha ido hasta los 29 puntos en 25 minutos con un 5 de 10 en triples. Sí, ha demostrado que su talento no entiende de puestas a punto jugando de manera excepcional, si bien ha errado el tiro que hubiese dado la victoria a los Warriors sobre la bocona.

En todo caso, caer 116-117 frente a los Houston Rockets no supone ningún cambio real en la situación de Golden State. En cuestión de días disputarán el play-in de la Conferencia Oeste y lo harán partiendo desde el décimo lugar; es decir, teniendo que vencer en dos partidos consecutivos a domicilio para entrar como octavos y enfrentarse a los Oklahoma City Thunder. Por cierto, el máximo anotador de los de Texas ha sido Kevin Durant con 31 tantos.

LeBron James se queda corto

Ya sin Luka Doncic ni Austin Reaves, los Lakers han caído en cancha de Dallas Mavericks para dejar claro que sin los dos nombrados se les harán muy cuesta arriba las próximas semanas. El esloveno ha decidido tratar su lesión en Europa para tratar de recuperarse lo más rápido posible, pero la realidad es que puede que el equipo esté eliminado antes de su regreso. Volviendo al partido contra los Mavs, 30 puntos, 9 rebotes y 15 asistencias de LeBron James que no han sido suficientes frente a una nueva exhibición de Cooper Flagg, en esta ocasión con 45 puntos.

Resultados de la noche en la NBA

Boston Celtics 115-101 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 121-115 Washington Wizards

Chicago Bulls 110-120 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 131-115 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 117-108 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 108-122 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 108-112 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 146-111 Utah Jazz

Dallas Mavericks 134-128 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 109-138 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 116-117 Houston Rockets