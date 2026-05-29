Wembanyama responde al reto y manda a los Thunder de vuelta a Oklahoma City

Los Spurs ganan el sexto partido en las finales de la Conferencia Oeste de la NBA y se jugarán el pase en el séptimo partido, en 'territorio Thunder'

Los San Antonio Spurs no se rinden y lucharán en Okahoma, a cara o cruz, por el pase a las Finales de la NBA. El equipo de San Antonio, apenas 48 horas después de salir vapuleado en 'territorio Thunder', barrió a los vigentes campeones (118-91) en casa y forzó el séptimo partido de la serie.

Con los Knicks esperando desde hace días, Spurs y Thunder aún tendrán que disputar su particular 'final' durante la madrugada del domingo en España. El sexto partido de la eliminatoria fue igualado hasta el tercer cuarto, en el que un bache de los Thunder, que se quedaron ocho minutos sin anotar, permitió a los Spurs encadenar un parcial de 20-0 que fue definitivo.

Del 72-64 se pasó al 92-64 y ahí se acabaron las opciones de un conjunto que se había recuperado tras perder de trece (35-22) el primer cuarto y se mantenía por detrás con rentas asequibles y al alcance de darle la vuelta al marcador.

Shai Gilgeous-Alexander advierte a los Thunder

"Nos han golpeado y no hemos respondido. Ellos han sido el equipo agresivo de principio a fin. Han jugado más duro, metido más tiros, estuvieron en modo ataque y nosotros todo el tiempo a contrapié", señalaba la estrella de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. Unas palabras que servían de advertencia a sus compañeros para saber lo que tienen que hacer en menos de 48 horas.

Como en las dos anteriores victorias de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama fue determinante. Cuando el pívot francés domina y puede imponer su altura y físico, su equipo ganar. En el sexto partido, el galo lideró a San Antonio con un doble-doble de 28 puntos y 10 rebotes, incluidos 22 antes del descanso.

Su entrenador, Mitch Johnson, advertía a 'Wemby' que tenía que meter más de 20 puntos en esos dos primeros cuartos para mantener al equipo. Y éste cumplió. "Tiene que lanzar más de 15 veces, incluso contando los tiros libres. Y, sin duda, va a tener que anotar más de 20 puntos", señalaba tras caer en el quinto partido, disputado en Oklahoma City.

Victor Wembanyama, otra vez incontenible

Junto a Wembanyama, también destacaron el 'rookie' Dylan Harper, con 18 puntos, Stephon Castle metió 17 (con 9 asistencias) o Vassell, con otros 12. De'Aaron Fox se quedó en 5 puntos y 1 de 9 en tiro. Por fortuna, su equipo no tuvo que lamentarlo.

En los Thunder, por otro lado, Gilgeous-Alexander se quedó con solo 15 puntos -fue el máximo encestador- y su equipo no superó el 40% de tiros de campo. La defens 'Spur' hizo estragos hasta el punto de que el mejor hombre de los de Oklahoma City fue el pívot Chet Holmgren, con 10 puntos y otros tantos rebotes.

Aún con todo esto, los Thunder sólo perdían al descanso por siete (60-53) y se mantuvieron en la pelea hasta esa nefasta racha que acabó con el partido. Su entrenador, Mark Daigneault, sentó a los titulares en el último cuarto y se aprestó a pensar en el gran duelo de este fin de semana.

"En la segunda parte se nos fue totalmente de las manos", añadió Gilgeous-Alexander, que aseguró que en el séptimo partido "puede pasar cualquier cosa". "Va a estar muy bien tener a nuestra afición detrás, animándonos, pero tenemos que salir y hacerlo mejor. Si no somos mejores, nuestra temporada habrá terminado", advertía.