A un paso de las Finales de la NBA

Los Oklahoma City Thunder superan a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales del Oeste y se quedan a un triunfo de ser los rivales de los Knicks

Los Oklahoma City Thunder recuperaron la ventaja de campo en San Antonio y la hicieron efectiva en el quinto partido de su eliminatoria ante los Spurs en las Finales de la Conferencia Oeste, que ahora dominan por 3-2 y están a una sola victoria de ser los rivales de los New York Knicks en la gran final.

Liderados por un 'recuperado' Shai Gilgeous Alexander, con 32 puntos, los Thunder vencieron por 127-114 en un partido que desequilibraron en el segundo cuarto y supieron aguantar todos los intentos de remontada de los Spurs. Y eso que, según él mismo reconoció, el MVP de este año en la NBA comenzó fallando todo lo que tiraba.

"Tuve el peor arranque de partido de mi carrera, de alguna manera ganamos el primer cuarto. Esto dice mucho de nuestro equipo. Todos dieron la cara y lo demostraron de nuevo esta noche", aseguraba el canadiense, que tuvo que asumir mucho protagonismo en los Thunder, ya que no pudieron volver a contar ni con Jalen Williams ni con Ajay Mitchell.

Buena defensa sobre Victor Wembanyama

"Ajustamos cosas tras el último partido, aplicamos lo que aprendimos, y de esto se trata en esta serie, tenemos que ser mejores para el próximo partido", añadía. Estos ajustes defensivos permitieron frenar a un Wembanyama que en los dos partidos que ha estado más dominante han coincidido con los dos triunfos de los Spurs.

Esta vez el francés llegó a los 20 puntos y seis rebotes, pero estuvo muy bien defendido y no pasó de un cuatro de quince en tiros de campo (0 de 5 en triples). De'Aaron Fox también estuvo discreto y acabó con 9 puntos. Sí dieron la cara Stephon Castle y Julian Champagnie, con 24 y 22 puntos, respectivamente, pero no les dio para ganar a los texanos.

El mejor Gilgeous-Alexander marca diferencias

Con el mejor Gilgeous-Alexander de los cinco partidos, estuvo bien respaldado por el alemán Isaiah Hartenstein, que logró un doble doble de doce puntos y quince rebotes, y por Chet Holmgren, que sumó 16 puntos y once rebotes. El banquillo de los Thunder fue de nuevo clave, especialmente Alex Caruso, que acabó con 22 puntos y cuatro triples.

El trabajo de esa segunda unidad permitió a los Thunder escaparse. Ya dominaban de once al descanso y de veinte en el arranque del tercer cuarto; y frenando a Wembanyama, nunca permitieron que los Spurs se acercaran.

El sexto partido de la serie se jugará en 48 horas en San Antonio y ahí Odría quedar definida o regresar a Oklahoma para un final de infarto.