Los New York Knicks tocan el cielo del Este y acarician un sueño 53 años esperado

El equipo neoyorquino barre a los Cavaliers (4-0) en las Finales del Este tras ganar el cuarto partido por 93-130

Con el 3-0, los New York Knicks sentenciaron la eliminatoria ante los Celveland Cavaliers y, como se ha podido ver en el cuarto partido, tras ese tercer duelo, los de Ohio bajaron los brazos. El equipo neoyorquino ha barrido en el cuarto encuentro a los Cavaliers y es la primera franquicia que alcanza las Finales de la NBA 2026, donde espera a los Spurs o a los Thunder.

El resultado deja claro lo que fue el encuentro de principio a fin: 93-130. Los Knicks sacaron una amplia renta ya en el primer cuarto y tenían el partido y la eliminatoria sentenciada al descanso.

Con ello, alcanzan las Finales por primera vez desde hace 27 años y buscarán un anillo que se les resiste desde 1973. Lo hacen además con una serie imparable de 11 victorias consecutivas. Desde que perdieran el segundo partido ante los Hawks y se pusieran 1-2 en contra, no ha habido quien pare a los pupilos de Mike Brown.

El partido tuvo poca historia. Los Cavaliers tenían muy poca fe en remontar la eliminatoria y sólo aguantaron medio cuarto. Un parcial de 20-0 en el tramo final del primer periodo acabó con el partido antes de tiempo.

El 26-50 que reflejaba el marcador en los primeros minutos del segundo cuarto ya hacía indicar lo que iba a suceder. Si en el primer partido, los Knicks remontaron 22 puntos, esta vez no se apreciaba que el partido pudiera cambiar de manos en ningún momento. Hubo algún atisbo de rebeldía y orgullo de los de Cleveland y poco más. El partido estaba más que sentenciado y los dos últimos cuartos sobraron.

Mike Brown rota a las estrellas de los Knicks

Mike Brown, técnico de los Knicks, se permitió hasta reservar a sus estrellas y Brunson no fue tan protagonista como en partidos anteriores. "Todos y cada uno de los chicos del equipo han hecho sacrificios. Todos y cada uno de los chicos del equipo tiene espíritu competitivo. Todos y cada uno de los chicos del equipo está conectado. Todos y cada uno de los chicos creen el uno en el otro y en el proceso, y todos me exigen responsabilidades a mí y se las exigen entre ellos. Es un grupo extraordinario. Un grupo extraordinario", afirmaba el preparador estadounidense.

De hecho, Karl-Anthony Towns, que terminó con 19 puntos y 14 rebotes, fue el mejor de los Knicks, con OG Anunoby sumando 17 puntos, Landry Shamet 16 y Jalen Brunson y Mikal Bridges 15 cada uno.

Por parte de los Cavaliers, Donovan Mitchell tiró de orgullo y acabó con 31 puntos, pero se vio muy solo. Evan Mobley acabó con 15 puntos y 12 fueron los que sumó James Harden.

Jalen Brunson, MVP, recibe el trofeo Larry Bird

Con el trofeo de campeones del Este, Jalen Brunson fue elegido como MVP de estas finales de conferencia. "No estaría aquí sin mis compañeros, la confianza que han tenido en mí, este cuerpo técnico, esta organización y esta afición. Sin ellos, nada de esto sería posible", señalaba un Brunson que recibió el trofeo Larry Bird como el mejor jugador de esta serie.

El dominicano Karl Anthony Towns, el mejor de su equipo en esta eliminatoria, sacaba su cara más reivindicativa. "Es un honor poder hacer esto con el equipo al que crecí apoyando toda mi vida", afirma un jugador criado en New Jersey. "Que la palabra esperanza vuelva a la ciudad gracias a nosotros, no voy a mentir, es algo muy emotivo, algo con lo que siempre he soñado. Nunca sabes si algún día se va a hacer realidad", añadía Twons.