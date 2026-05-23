Los Thunder asfixian a Wembanyama

El regreso de De'Aaron Fox no fue suficiente para que los Spurs mantuvieran su ventaja y la victoria de los Thunder en San Antonio les devuelve la ventaja en la eliminatoria

Tras el susto inicial, los Oklahoma City Thunder han devuelto la serie a su punto de partida y ha recuperado la ventaja de campo (2-1) tras ganar el primer partido disputado en San Antonio por 108-123, asaltando un Frost Bank Center en el que los Spurs querían consolidar sus opciones de alcanzar las Finales de la NBA.

Aunque los Thunder habían perdido este año en sus dos visitas a la ciudad texana, no se amilanaron y sacaron su orgullo de campeón para hacerse con una victoria que les vuelve a hacer favoritos, cumpliendo el objetivo apuntado por Shai Gilgeous-Alexander de ganar al menos un partido fuera de casa.

Y eso que los Spurs habían recuperado a una de sus estrellas, De'Aaron Fox, ausente en los dos primeros partidos y podían contar con Dylan Harper, que era duda por una caída en el segundo partido. Su rival, en cambio, tuvo que jugar sin Jalen Williams, que sufrió en el duelo anterior una distensión de grado 1 en el tendón de la corva izquierdo y que podría tardar en regresar.

Nada de eso impidió el triunfo de los vigentes campeones. Tampoco que los Spurs comenzarán con un contundente 15-0 que hacía presagiar una noche alegre en San Antonio.

Los Thunder se imponen a todos los obstáculos

Los Thunder, poco a poco, se fueron metiendo en el partido gracias a su fondo de armario, que les permitió recuperar terreno en cuanto las estrellas se sentaron y, al final, del primer cuarto, ya estaban metidos completamente en el encuentro (31-26).

El segundo cuarto mantuvo esta inercia y, sin Wembanyama en pista, los Thunder se lanzaron y ya mandaban al descanso por 51-58.

El equipo de Oklahoma encontró la forma de frenar al 'unicornio' francés con muchas ayudas e intensidad y eso lo pagó su equipo, al que le faltó una mayor aportación de De'Aaron Fox (15 puntos) y Stephon Castle (14 puntos). De hecho, Devin Vassell, que aportó 20 puntos, fue el único que acompañó los 26 de Victor Wembanyama, que pese a la buena defensa de los Thunder pudo llegar a los 26 puntos.

Con Wembanyama y Gilgeous-Alexander 'empatados', decide el banquillo

No era suficiente para frenar a los campeones, que tuvieron a Shai Gilgeous-Alexander con 26 puntos y 12 asistencias, pero también una contribución más coral, especialmente con los suplentes, que marcaron la diferencia y permitieron sentenciar en los dos últimos cuartos.

Ahí destacó Jared McCain, con 24 puntos, además de Jaylin Williams y Alex Caruso, que sumaron 18 y 15 puntos respectivamente saliendo también en el 'equipo B'.

“Siento que tengo problemas para ayudar a mis compañeros a mejorar. Eso es lo que debería hacer mejor. Mis porcentajes de tiro no son malos, pero necesito ser más un jugador de equipo”, se lamentaba Wembanyama tras consumarse la derrota. "Debo asistir mejor, rebotear mejor, presionar un poco más su defensa y ver cuánto están dispuestos a ayudar a mis compañeros y pasarles el balón”, añadía el líder de los Spurs, que acaparó el ataque de su equipo en muchas fases del encuentro.