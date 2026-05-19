Victor Wembanyama no tiene piedad y deja temblando al vigente campeón de la NBA

La estrella de los San Antonio debuta en unas finales de conferencia con una prodigiosa actuación de 41 puntos y 24 rebotes para asaltar la cancha de los Thunder y certificar el papel de criptonita de los de Texas

Lo de Victor Wembanyama se sale de cualquier rango que hayamos conocido anteriormente en la NBA. El astro galo de los San Antonio Spurs es una máquina perfecta de baloncesto que no solo amenaza, sino que ya está en camino de marcar con letras de oro una competición en la que ni los actuales campeones, Oklahoma City Thunder, tienen antídoto para él.

Si la temporada regular ya había dejado pruebas de ello, anoche quedaron certificadas con el primer partido de las finales de la Conferencia Oeste. En un partido igualado, pero con más dominio por parte de los de Texas, Wemby se fue hasta los 41 puntos y 24 rebotes, añadiendo además 3 asistencias y 3 tapones. Jugó bien, pero ya no solo por números, sino por el momento elegido.

Con la entrada del último cuarto y la remontada de OKC en ciernes, el flamante Jugador Defensivo del Año puso sobre la mesa 20 puntos (incluyendo la prórroga) para marcar el camino hasta un 115-112 final que pone en ventaja a los suyos, robando a la primera el factor cancha.

Sin De'Aaron Fox, pero sin dudas

Lo cierto es que estos Spurs funcionan como un reloj. Anoche no contaron con De'Aaron Fox, segunda estrella del equipo por estatus y estadísticas; sin embargo, el juego colectivo no se vio afectado, disfrutando incluso del paso al frente de Dylan Harper, un novato plenamente preparando para marcar diferencias en el enorme escenario que suponen los playoffs.

A sus 20 años Harper estuvo en pista hasta 47 minutos para ser el máximo anotador de los suyos con 24 puntos 'adornados' con 11 rebotes, 6 asistencias y 7 robos... Sí, fue una actuación de auténtica locura.

¿Pueden ofrecer más los Thunder?

Es una pregunta que nos podemos hacer sin lugar a dudas. Shai Gilgeous-Alexander, recientemente nombrado MVP, se fue a los 24 puntos, pero con un flojo 7 de 23 en tiros de campo al verse atosigado por la defensa de los Spurs. Quizás ahí puedan mejores, pero es que el resto brilló a altísimo nivel.

Empezando por Jalen Williams, quien volvía tras lesión, tenemos que aportó 26 puntos y 7 rebotes. Dichos guarismos entran dentro de lo esperado, pero con lo que nadie contaba es con que Alex Caruso metiese 8 triples para terminar con 31 puntos desde el banquillo. Exacto, Oklahoma City brilló hasta el punto de que debería haberles alcanzado para ganar, y justo por eso tiemblan ante un rival sin fisuras y que parece haberles cogido la medida.