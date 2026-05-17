Steve Kerr marca una clara diferencia entre Stephen Curry y LeBron James: "Entiende las repercusiones de seguir ese camino"

El entrenador de los Golden State Warriors habla sobre su renovación, del papel de Stephen Curry y de hasta qué punto deben cambiar su mentalidad para volver a ser una franquicia exitosa

El poder de las estrellas de la NBA es algo tan comentado como cierto. Renovar o no, elegir destino, formar parte de la toma de decisiones... Lo que justo estamos viendo en el presente con Giannis Antetokounmpo y los Bucks es casi el día a día de una competición que ahora 'celebra' la renovación de Steve Kerr con los Golden State Warriors, la cual ha dado pie al técnico para rendirse en halagos hacia Stephen Curry, para a su vez dejar en no muy buen lugar a LeBron James. Lo explicamos.

Hablando por primera vez desde que cerrase un acuerdo de dos campañas para seguir en la franquicia de San Francisco, Kerr ha subrayado el papel que ha jugado su gran estrella, un Stephen Curry al que diferencia por completo de LeBron, al entender el primero que intervenir en un proceso como el de su nuevo contrato siempre terminaría siendo perjudicial.

"Uno de los puntos fuertes de nuestra organización es que nuestro mejor jugador, uno de los más grandes de la historia, no le dice a Mike (Dunleavy) ni a Joe (Jacob) qué hacer. Él entiende las repercusiones de seguir ese camino. No es sano. Generalmente, no funciona bien cuando un jugador quiere dictar las decisiones de la organización. Steph siempre ha respetado la importancia de la disciplina", subraya.

El comportamiento de Steph dista muchísimo del que ha tenido El Rey durante su carrera, ya no solo en relación a si renovaba o cambiaba de equipo, sino indicando a gerencias tan representativas cómo los Lakers a qué jugadores fichar –el caso de Russell Westbrook es el más famoso– o a otras cómo los Cavaliers a qué entrenador quería.

Sano o no, éxito asegurado con LeBron James

Steve Kerr habla de procesos, pero no de resultados. Si algo han tenido la mayoría de las decisiones (e indicaciones) de LeBron es un gran porcentaje de éxito. Formó un Big Three en Miami y ganó dos anillos. Empujó para tener a Tyronn Lue entrenando a Cleveland y logró otro. Solo en el caso de los Lakers, donde parece haber tenido menos mando pese a lo de Westbrook, su determinación puede ser puesta en entredicho.

En todo caso, a cada jugador hay que entenderlo en su contexto. James se marchó de Cleveland en busca del éxito y se vio alentado a tomar el mando de todo lo que le rodeaba para ganar. Stephen Curry por su parte triunfó pronto en 'casa' y nunca ha sentido esa presión por demostrar que podía ganar. Ambos son leyendas desde su propio pedestal.