Doncic toma una firme decisión y LeBron James se pronuncia sobre su futuro

El esloveno no ha podido ayudar a los Lakers en el 'play off' y ahora necesita descansar en verano. Pasar tiempo con sus hijas en su principal prioridad. LeBron, por su parte, ha pedido tiempo para comunicar su decisión final

La temporada ha terminado para Los Ángeles Lakers con un triste final en los 'play off' de la NBA. Un contundente 4-0 frente a los Oklahoma City Thunder ha puesto fin al curso angelino. Y con él, el de dos de sus estrellas, Luka Doncic y LeBron James.

El primero de ellos terminó este lunes su primera campaña completa con Los Ángeles Lakers, en la que fue máximo anotador de la NBA con 33.5 puntos de media, pero con el remordimiento por no haber podido competir en los 'playoffs' por su lesión en los isquiotibiales. Doncic vio desde el banquillo como los Lakers caían en las semifinales del Oeste.

El esloveno había disputado su último partido precisamente contra los Thunder el pasado 2 de abril, todavía en la temporada regular, antes de que su lesión pusiera fin a su temporada.

Doncic antepone su familia al baloncesto

Y tras este varapalo, Luka Doncic ha tomado una firme decisión respecto a su futuro a corto plazo. El base internacional esloveno ha anunciado que no participará este verano con el combinado de su país en las ventanas clasificatorias para el Mundial de Catar 2027 para poder pasar tiempo con sus hijas, priorizando sus "responsabilidades como padre".

"Amo a mis hijas más que a nada y siempre irán lo primero en mi vida. En la medida en que sigo trabajando para conseguir la custodia compartida de mis hijas, me veo obligado a tomar una difícil decisión entre viajar y jugar con la selección nacional de Eslovenia o estar con ellas en verano", indica en un texto publicado en la red social Instagram.

"Por desgracia, ha sido extremadamente difícil para mí verlas durante los últimos ocho meses. Lo he dado todo representando a Eslovenia y estoy decepcionado por no poder jugar para mi país este verano, pero ahora mis hijas y mis responsabilidades como padre son mi prioridad", añade el director de juego del cuadro angelino.

Cabe recordar que Eslovenia lidera actualmente el grupo H europeo de clasificación para el Mundial en su primera ronda por delante de la República Checa, Estonia y Suecia, con tres victorias y una derrota. El 3 de julio se medirá a domicilio a Estonia y el 6 de julio en casa a Suecia. En caso de acabar entre los tres primeros equipos pasará a una segunda ronda, cuyo arranque está previsto para finales del mes de agosto

LeBron James se convierte en agente libre

Mientras tanto, LeBron James, líder de Los Ángeles Lakers, se ha pronunciado sobre su futuro tras la derrota de su equipo contra los Oklahoma City Thunder que puso fin a su temporada, que no sabe lo que le "depara el futuro".

La derrota 110-115 contra los Thunder cerró 4-0 las semifinales del Oeste y, con la temporada de los Lakers terminada, se abrió el debate sobre el futuro de LeBron, que a sus 41 años será agente libre: "No sé, está demasiado fresco. Después de la derrota no sé qué me depara el futuro ahora mismo, es lo que dije el año pasado cuando perdimos. Estaré con mi familia y, cuando llegue el momento, decidiré qué haré".

James lleva ocho años en los Lakers, con los que fue campeón NBA en 2020 y con los que firmó en 2024 un contrato de dos temporadas y 104 millones. King James aseguró que se siente muy satisfecho con su campaña, pese a haberse encontrado en una situación para él desconocida: "Nunca fui tercera opción en mi vida, poder brillar en ese rol fue muy bueno para mí a estas alturas de mi carrera".