Luka Doncic no progresa en su recuperación y los Lakers buscan alternativas

El jugador esloveno ha comenzado recientemente a hacer algo de ejercicio sobre el parqué, pero según informa Shams Charania de ESPN sigue lejos de poder estar disponible en los presentes playoffs

De intentar llegar a playoffs a verse dos rondas fuera de juego. Esa es la realidad de un Luka Doncic al que los Lakers esperaban con los brazos abiertos de cara a la hipotética serie ante los Oklahoma City Thunder, pero cuya poca progresión de su lesión en el isquiotibial izquierdo hace que a día de hoy los plazos sean tan inciertos como poco halagüeños.

Según informa Shams Charania de ESPN la lesión es más complicada de los esperado y la recuperación está siendo muy lenta; tanto es que así que se da por hecho que si tiene opciones de volver será en unas futuribles finales de la Conferencia Oeste, si es que los de oro y púrpura llegan a tal instancia.

Los californianos no quisieron dar plazos desde el principio y ahora tiene incluso más sentido. El genio esloveno está empezando ahora a hacer algo de movimiento sobre la cancha –su entrenador J.J. Redick lo adelantó–, pero no está preparado para hacer entrenamientos individuales ni mucho menos para trabajar en uno contra uno. Resumiendo: está lejos de empujar a nivel físico con vistas a ponerse al tono que exige la postemporada.

Las alternativas de los Lakers a Luka Doncic

Seamos sinceros. Hablar de otras opciones cuando no tienes a Doncic siempre es ir a menos (mucho menos). Sin embargo, los Lakers no tienen otro camino si desean alargar su estancia en los playoffs más allá de la primera ronda, la cual dominan ante Houston Rockets por 3-1.

Aunque frente a los de Texas les está bastando con LeBron James y un grupo de secundarios entonados, ante los actuales campeones, los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, confiaban en que Luka les diese un plus para poder tener opciones de victoria. Ahora, y aunque no pierden la esperanza, se debaten entre ir por el camino clásico, el de un equipo ofensivo que en breve debe incorporar a Austin Reaves, o dar un giro hacia un quinteto inicial de mayor tamaño y más defensivo; toda vez que saben que OKC juega con dos grandes como Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

La peor lesión en el peor momento

El nivel físico de Luka Doncic ha estado siempre en entredicho. Claro que su juego y números han sido desde el primer momento élite, pero de igual modo se pensaba que podía dar más con otra preparación. Justo ese punto de excelencia llegó en un mes de marzo en el que se acercó a 40 puntos de promedio mientras los Lakers no paraban de ganar partidos. Todo iba sobre ruedas, pero entonces llegó la mencionada dolencia. Puede que se recupere, puede que vuelva, pero será complicado verle a ese nivel.