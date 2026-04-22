La lesión de Luka Doncic se complica y los Lakers activan un nuevo plan

El genio esloveno ya se ha perdido dos partidos de los playoffs de la NBA y apunta a estar de baja bastante más tiempo del previsto a causa de la distensión en el isquiotibial izquierdo que sufrió hace semanas jugando contra los Oklahoma City Thunder

Los Lakers esbozan una sonrisa a medias. Los resultados están siendo buenos, tanto como para ir 2-0 arriba en la serie de primera ronda de playoffs de la NBA ante Houston Rockets; sin embargo, al alegría no es ni mucho menos plena, ya que las noticias que llegan sobre el estado físico de Luka Doncic distan bastante de lo previsto, y para peor. Por ello, los angelinos no han tardado en trazar un nuevo plan y ponerlo en práctica.

Pese a que el viaje a Madrid 'se vendió' como una puerta a recortar plazos y tener la opción de ver al esloveno de vuelta al inicio de la postemporada, la distensión sufrida en el isquiotibial izquierdo se ha complicado y, según informa Shams Charania de The Athletic, los Lakers se preparan ya para no tener a su estrella durante toda la primera ronda, aunque esta se extendiese hasta los siete partidos. Y claro, esto poco tiene que ver con lo comentado hace una semana por J.J. Redick, que hablaba de unos pocos días para volver a evaluar el estado de su pupilo.

Aunque la franquicia de oro y púrpura nunca quiso mojarse de manera oficial con plazos en la recuperación de Doncic, el panorama se ha tornado en mucho menos halagüeño que al conocerse la dolencia. Los servicios médicos de la organización han seguido al detalle la evolución de la estrella y han comprobado que esta no está sanando con celeridad, lo cual les hace ser mucho mas precavidos, toda vez que no olvidan que se trata de una zona que ya le ha dado problemas anteriormente al jugador. Por ello, lo que se pensaba que podían ser cuatro semanas puede alargarse algunas más. Lo que tienen claro es que no piensan apresurarse con su regreso.

2-0 y calma con Luka Doncic

Si bien los datos sobre la lesión de Doncic son los que son, no es menos cierto que el buen hacer del equipo sin él (y sin Austin Reaves) invita a ser mucho más pacientes. Al principio se hablaba de sobrevivir hasta su vuelta, pero es que van dos partidos y en ambos han salido victoriosos los Lakers ante los Rockets. Mucha culpa de ello la ha tenido un LeBron James que sigue deslumbrando a sus 41 años. En los dos encuentros disputados hasta la fecha está promediando 23,5 puntos, 8 rebotes y su máximo de asistencias en una postemporada (10). Y hay más, ya que también está en su mejor porcentaje de triples en unos playoffs con un 42,9 por ciento.

Austin Reaves, protagonista del nuevo plan

Así es. Si cuando cayeron lesionados Doncic y Reaves parecía que el segundo tardaría bastante más en volver a causa de una distensión en el oblicuo izquierdo –se habló incluso de seis semanas–, ahora sabemos que el guard está recortado plazos y que su proceso de rehabilitación está más avanzado que el del esloveno. Por tanto, no se descarta que en breve empiece a realizar trabajo en tres contra tres y cinco contra cinco para volver a las pistas en alguno de los siguientes partidos a disputar en Houston.

Una vez más, y a riesgo de repetirnos, se trata de una excelente noticia para los Lakers, que han cambiado su plan inicial para que sea Luka quien tenga más tiempo de descanso, poniendo sobre los hombres de Reaves la responsabilidad de dar un importante impulso al equipo en los próximos días.