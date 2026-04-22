Wembanyama deja en vilo a la NBA con su conmoción cerebral

El pívot francés tuvo que abandonar el partido y los Blazers lo aprovecharon para imponerse en el último cuarto. Los 76ers han conseguido también igualar su eliminatoria contra los Celtics

Los San Antonio Spurs cayeron este martes por 103-106 ante los Portland Trail Blazers tras dejar escapar una ventaja de 14 puntos en un último cuarto sin Victor Wembanyama, que tuvo que abandonar el partido por una conmoción cerebral.

La victoria de los Blazers iguala 1-1 esta serie de primera ronda en el Oeste, que ahora se traslada a Portland para los próximos dos partidos.

Wembanyama se retira en el segundo cuarto

Wembanyama se retiró en el segundo cuarto tras una aparatosa caída cuando se dirigía a canasta, en una acción defendida por Jrue Holiday, que resultó en un fuerte impacto en la cara al pívot francés.

La estrella de los Spurs no pudo volver al juego ya que se activó el protocolo de conmoción cerebral de la NBA, que obliga a un periodo de inactividad de 48 horas tras el impacto.

Wembanyama luce el trofeo de 'Mejor defensa del año'

Minutos antes de abandonar el encuentro, 'Wemby' había recibido el trofeo al mejor defensor del año, anunciado la noche del lunes y que le ha sido concedido por unanimidad, algo inédito en la historia de la NBA.

La salida de Webanyama igualó un partido en el que ninguno de los dos equipos supo hacerse con el control hasta que en el último cuarto los Spurs tomaron una ventaja de 14 puntos.

Pero Portland no bajó los brazos, recortó distancias y cerró con un parcial de 4-16, en pleno colapso final de los Spurs, con un Holiday cuya experiencia fue clave frente a los jóvenes de San Antonio. Scoot Henderson firmó 31 puntos para Portland, con 16 de Holiday y 14 de Deni Avdija.

Para los Spurs, Stephon Castle terminó con 18, De'Aaron Fox con 17 y Devin Vassell con 16 puntos y 12 rebotes. Con este resultado, los Blazers se convierten en el cuarto equipo, tras los Atlanta Hawks, los Philadelphia 76ers y los Minnesota Timberwolves, que gana a domicilio y empata 1-1 su serie de primera ronda.

Los 76ers igualan la seria contra los Celtics

Los Philadelphia 76ers asaltaron este martes el TD Garden al imponerse por 97-111 a los Boston Celtics, con 30 puntos de V.J. Edgecombe y 29 de Tyrese Maxey, para igualar 1-1 su serie de primera ronda en el Este.

Pocos confiaban en las opciones de los 76ers, especialmente en el TD Garden, tras la paliza encajada en el partido inaugural de la eliminatoria, en el que dejaron una pésima imagen. Parecía que el partido de este martes seguía ese guion cuando los Celtics abrieron brecha con un parcial de 16-0 en el ecuador del primer cuarto, pero los 76ers respondieron con un 0-10.

Fue entonces cuando la maquinaria de los 76ers se puso en marcha, con Edgecombe y Maxey desatados y con un gran acierto desde el perímetro, ganando a Boston a su propio juego. Los 76ers terminaron con un 19 de 39 en triples (48,9 %), frente al inusual 13 de 50 de los Celtics (26 %), una diferencia de 18 puntos desde el perímetro que resultó clave en el desenlace.

Junto al acierto de cara al aro, Philadelphia también cuidó el balón, con solo siete pérdidas en todo el partido, lo que le permitió imponerse a los Celtics en puntos tras pérdidas. Al descanso, los 76ers mandaban 54-62 tras un soberbio segundo cuarto (26-37), una ventaja que ya no soltarían tras el paso por vestuarios pese a los 36 puntos de Jaylen Brown y el casi triple-doble de Jayson Tatum (19 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias).

"Este es el equipo que somos; en el primer partido no fuimos nosotros. No jugamos bien: fallamos tiros y dejamos que el ataque condicionara la defensa. Hoy no pasó", aseguró Maxey en declaraciones a pie de pista a NBC.

Además de los 30 puntos y 10 rebotes de Edgecombe y los 29 puntos y 9 asistencias de Maxey, Paul George sumó 19 puntos para los 76ers.

Por Boston, solo los ‘Jays’ alcanzaron dobles dígitos, mientras que piezas clave como Derrick White (8 puntos), Sam Hauser (6) o Payton Pritchard (4) se quedaron muy lejos de su nivel, al combinar un 4 de 22 desde el perímetro. La serie se traslada ahora a Philadelphia, donde se disputarán los dos próximos partidos, el viernes y el domingo.

Los Lakers no se acuerda de Doncic ni Reaves

LeBron James firmó 28 puntos y lideró a Los Angeles Lakers en su triunfo por 101-94 sobre los Houston Rockets, que les sitúa con 2-0 en la serie, pese al regreso de Kevin Durant al quinteto texano.

A sus 41 años, volvió a echarse a los Lakers a la espalda ante las bajas del esloveno Luka Doncic y Austin Reaves, cuya presencia en esta primera ronda de 'playoff' es más que dudosa. Los oro y púrpura se han convertido en la gran sorpresa de este inicio de eliminatorias, ya que muy pocos confiaban en que pudieran plantar cara a los Rockets sin sus dos principales anotadores.

Así están los 'playoff' de la NBA

Máxima igualdad por ahora en todas las eliminatorias, salvo en dos. Los Cleveland Cavaliers y los Lakers son los únicos en esta instancia de la temporada de la NBA que, hasta el momento, han ganado sus dos partidos, en una primera ronda en que las series New York Knicks-Atlanta Hawks, Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves y ahora Celtics-76ers están empatadas 1-1.