La NBA ya tiene a su nuevo rey de la defensa, los Nicks se bloquean y Harden la vuelve a liar

Los Cleveland Cavaliers se han colocado con un 2-0 en la eliminatoria frente a los Toronto Raptors gracias a una nueva actuación magistral de 'La Barba' y Donovan Mitchell

Los Cleveland Cavaliers se volvieron a imponer este lunes a los Toronto Raptors, en esta ocasión por 115-105, y colocaron el 2-0 en su serie de primera ronda del Este en la NBA que ahora se traslada a Canadá.

Los Cavaliers fueron arriba en el marcador desde la primera a la última posesión, pero los Raptors mantuvieron el partido ajustado, manteniéndose casi siempre a menos de 10 puntos.

Los hombres de Darko Rajakovic se mostraron más sólidos que en el primer partido de la serie -cuando desconectaron en el tercer cuarto- y dominaron la pintura (64-52) y los puntos en transición (16-2), aspectos clave de cara a los próximos duelos en Toronto.

Donovan Mitchell terminó el partido con 30 puntos y James Harden con 28, sumando entre ambos 58 para Cleveland con un 22 de 37 en tiros de campo (59,5 %).Por segunda noche consecutiva, Mitchell y Harden cumplieron la misión encomendada por Kenny Atkinson de controlar y pausar el partido, imponiéndose al ritmo caótico y las transiciones que persigue Toronto.

Knicks 106-107 Hawks

Los New York Knicks cayeron por 106-107 ante los Atlanta Hawks esta madrugada en el Madison Square Garden y permitieron el empate 1-1 en la serie de la Conferencia Este de la NBA, después de que el conjunto neoyorquino colapsara en los últimos minutos pese a ir por delante en el marcador casi todo el partido con una ventaja de hasta 14 puntos.

Los Knicks dilapidaron en los dos últimos minutos un partido que habían controlado con solvencia en los 46 anteriores pese a tener, de la mano de Mikal Bridges, la opción de ganar sobre la bocina.

CJ McCollum fue el hombre del partido. El '3' de Atlanta firmó 32 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y un tapón, además de anotar 6 de los últimos 8 puntos de los Hawks, que les permitieron asaltar el Madison Square Garden cuando nadie se lo esperaba.

En los Knicks, Brunson volvió a ser el mejor jugador aportando 29 puntos (10 de 26 en tiros de campo), 7 asistencias y 2 rebotes, lo que supuso, aunque en vano, el trigésimo partido de 'playoff' anotando 25 o más puntos.

Brunson se echó el equipo a la espalda y se apuntó dos triples consecutivos en los instantes finales en los que los Knicks se quedaron de piedra al ver la remontada de su rival. Gracias a su 'clutch' y a los 2 tiros libres fallados por McCollum, los Knicks gozaron de una vida extra, pero fallaron su bala con el tiro sobre la bocina.

Wenbanyama, elegido 'Defensa del Año'

El pívot francés Victor Wembanyama ha sido elegido por primera vez como el 'Defensa del Año' en la NBA, según anunció este lunes la liga. El jugador de los San Antonio Spurs, fue elegido por unanimidad por un jurado de 100 votantes, algo que nunca había ocurrido desde la instauración del premio en la temporada 1982-83.

El pívot francés recibió 500 votos, seguido de Chet Holmgren, de los Oklahoma City Thunder (239 votos), y Ausar Thompson, de los Detroit Pistons (60 puntos).

Wembanyama, ganador del 'Rookie del Año' en 2024, era el favorito para el 'Defensa del Año' la temporada pasada hasta que cayó lesionado por una trombosis en el hombro.

Esta temporada ha firmado 25 puntos y 11,5 rebotes de promedio y ha liderado la liga con 3,1 tapones por partido. El francés es también uno de los finalistas al MVP, junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic.

Además, 'Wemby' ha conducido a los Spurs a sus primeros 'playoffs' en siete temporadas tras una excelente campaña con un balance de 62-20.