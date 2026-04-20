Boston y Oklahoma inician su camino en playoffs con un auténtico atracón
Ambos equipos cierran sus primeros partidos en la postemporada venciendo por más de 30 puntos para recalcar su condición de aspirantes al anillo con todas las de la ley
Está siendo un comienzo asombroso de playoffs, justo por la ausencia de sorpresas. Tras ver seis series arrancar –aún faltan las de Detroit Pistons contra Orlando Magic y San Antonio Spurs contra Portland Trail Blazers–, todos los equipos que tenían ventaja de campo han abierto las mismas venciendo, incluyendo tanto a Boston Celtics como al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, que han destrozado a sus respectivos rivales.
Siendo una continuación de lo visto durante la temporada regular, Boston Celtics no ha tenido piedad de unos Philadelphia 76ers que llegaban a Massachussetts sin Joel Embiid. La ausencia del pívot MVP es demasiado grande como para que no se note y, si bien también tenían todas las de perder con él, ahora no parecen más que un juguete en manos de un conjunto verde que les ha zarandeado hasta imponerse por 123-91.
Defensa, intensidad, acierto... Estos Celtics son un enorme equipo y más cuando juegan en el Garden. Por ello, se esperaba justo lo que ha pasado, verles dominar de principio a fin para ir siempre aumentando la ventaja y terminar ganando con una insultante comodidad.
Por el camino, y como suele ocurrir en Boston, los líderes hacia la victoria han sido Jayson Tatum y Jaylen Brown. El primero ha demostrado estar en plena forma con 25 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, mientras que el segundo no se ha quedado demasiado atrás con 26 tantos, 4 capturas y 3 pases de canasta. Es imposible adivinar cómo se desarrollarán los playoffs, pero apunta a que ambos harán disfrutar de lo lindo a su afición.
El actual campeón, a lo campeón
Y si hablamos de palizas tampoco podemos dejar atrás la de Oklahoma City Thunder a Phoenix Suns. Liderados por Shai Gilgeous-Alexander, los vigentes campeones han vapuleado a los de Arizona, a quienes tenían hasta 21 puntos por detrás al descanso. Ha sido un ejercicio de superioridad, uno que sirve de aviso para todos aquellos que pretenden conquistar su trono, incluidos los Celtics en unas hipotéticas Finales.
Como cabía esperar, Shai Gilgeous-Alexander ha sido el máximo anotador de OKC con 25 puntos; sin embargo, llama la atención que los haya hecho con un desastroso 5 de 18 en tiros de campo (15 de 17 en tiros libres). Junto al actual MVP de la Liga, 22 tantos, 7 rebotes y 6 asistencias de Jalen Williams, y una sólida actuación de Chet Holmgren con 16 puntos, 7 rebotes y 2 tapones.