Matías Almeyda aprende del mejor: viaja a Bimingham y recibe una master class de Unai Emery

Almeyda ha viajado a Inglaterra junto a sus inserapables Guido Bonini y Erik Lamela para asistir en directo a un partido de Champions League en el estadio del Arsenal FC y a la enésima exhibición de Emery en la Europa League, ahora con el Aston Villa

Matías Almeyda sigue de gira. El entrenador argentino no para desde que fue destituido como entrenador del Sevilla FC el pasado 23 de marzo. Primero, ha pasado unos días en Madrid, desde donde concedió una entrevista que ha dado la vuelta al mundo por la contundencia con la que criticaba a los directivos del club nervionense. Inglaterra ha sido su siguiente parada. Primero, el Pelado estuvo el martes en Londres junto a Guido Bonini, el 'Coco' Lamela y el resto de sus fieles escuderos; con quienes viajó luego hasta Birmingham para recibir una 'master class' de una leyenda sevillista como Unai Emery. Siempre insaciable, el de Hondarribia.

Matías Almeyda aprende del mejor: espectador de lujo en la séptima semifinal de Europa League para Emery

Como ellos mismos han ido compartiendo a través de 'stories' de Instagram, Almeyda y sus cuatro máximos colaboradores estuvieron el martes en el Emirates Stadium, presenciando el 0-0 con el que el Arsenal FC de Mikel Arteta eliminó al Sporting Clube de Portugal y se clasificó para las semifinales de la UEFA Champions League, donde tendrá al Atlético de Madrid como rival, gracias al 0-1 de la ida. Posteriormente, también asistieron en directo a la enésima gesta de Emery, que el jueves selló billete para disputar por séptima vez unas 'semis' de la UEFA Europa League' goleando al Bolonia en Villa Park. No es mal maestro, el vasco.

Tras caer con mucha polémica ante el Atlético de Madrid en las semifinales de la Europa League 2011/2012, inició como técnico del Valencia CF una necesidad de tocar plata que se quitó a lo grande como entrenador de un Sevilla FC con el que conquistó las ediciones 13/14, 14/15 y 15/16. Luego, tras pasar por el PSG, fue subcampeón con el Arsenal FC en la 18/19 y alzó su cuarto trofeo con el Villarreal CF en la 20/21. Ahora, con el Aston Villa buscará redondear la 25/26 con su quinto entorchado. El Nottingham Forest será su rival en el con duelo inglés de camino hacia la final, donde se las vería con el Sporting de Braga portugués o el SC Friburgo alemán.

Lo que Almeyda y compañía pudo ver en el Villa Park de Birmingham fue toda una exhibición ofensiva del equipo de Emery, que derrotó por 4-0 al Bolonia FC, a quien ya había derrotado por 1-3 en el duelo de ida en Italia. Emery quiere la quinta en un club que lleva tres décadas sin toca plata. En poco más de media hora, arrasó a su rival con goles Ollie Watkins y Emi Buendía, tras un penalti fallado por Morgan Rogers, quien se desquitó con el tercer tanto en el 38'. Ezri Konsa cerró el marcador en el 89'.

El Aston Villa lleva muchos años sin ganar un título pero no será su primera semifinal europea, ya que el propio Unai Emery les llevó a la penúltima ronda de la UEFA Conference League en 2024. Cayó ante el Olympiacos FC de José Luis Mendilibar, otro campeón sevillista que se acabaría llevando ese trofeo; pero batió el techo histórico del club de Birmingham, que estaba en los cuartos de final de la antigua Copa de la UEFA en 1998, cuando fueron eliminados por el Atlético de Madrid. Qué entrenador.