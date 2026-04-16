Celta de Vigo - Friburgo en directo: resultado del partido de hoy de la Europa League

Sigue en directo el encuentro que se disputará en Balaídos a partir de las 18:45 y que corresponde a la vuelta de cuartos de final de la Europa League. Vigueses y alemanes buscarán el primer billete para las semifinales tras el 3-0 de la ida

¡Buenas tardes! Sean bienvenidos al directo del encuentro entre Celta de Vigo y Friburgo correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Europa League.

El encuentro dará comienzo a partir de las 18:45 en el Estadio de Balaídos. Desde este mismo momento puede seguir en ESTADIO Deportivo la previa del duelo que servirá para saber qué equipo es el primero con billete para las semifinales de la Europa League. Los tres encuentros restantes darán comienzo a partir de las 21:00 horas.

El Celta de Vigo no lo tendrá sencillo este jueves ya que los de Giráldez llegan con un importante marcador en contra como el 3-0 que se llevó en Friburgo. A pesar de ello, los gallegos apelarán a una gran noche en la que Balaídos será el jugador 'número 12' para poder tener el primer billete de semifinales de la Europa League.

El Celta de Vigo espera un gran ambiente este jueves a partir de las 18:45 en Balaídos . Pero los gallegos se medirán a un Friburgo que no tuvo que jugar play off previo tras quedar séptimos en la fase liga y que destrozó al Genk en el encuentro de vuelta de los octavos con un contundente 5-1.

Estos asientos serán los que acogerán a la afición del Celta de Vigo y también a la del Friburgo. Balaídos se vestirá de gala este jueves.

Desde dos horas antes del inicio del partido, y bajo un amplio dispositivo policial, la afición se agolpó en el exterior del estadio para esperar al autobús del equipo, que tuvo que reducir su marcha al entrar por la calle Pablo Iglesias, donde ya esperaban muchos aficionados.

Miles de aficionados del Celta han brindado este jueves un espectacular recibimiento a su equipo en los aledaños de Balaídos, donde han alentado con cánticos y bengalas al equipo dirigido por Claudio Giráldez antes de su decisivo encuentro contra el Friburgo alemán, al que tiene que levantar una desventaja de tres goles para alcanzar las semifinales de la Liga Europa.

El banquillo del Celta de Vigo tendrá un ilustre como Iago Aspas. Si Giráldez le da minutos al gallego, a buen seguro que sacará su mejor versión para ayudar a 'su' Celta a pasar a semifinales de la Europa League.

Desde varios grupos de aficionados del Celta de Vigo se ha pedido que los vigueses acudan a las gradas de Balaídos con la elástica azul. En caso de no tenerla, se ha pedido que no vayan con la negra ya que estos son también los colores del Friburgo. Se ve que todo cuenta este jueves para conseguir un billete de semifinales de la Europa League.

El Celta de Vigo ha empezado muy intenso ya que no quiere que se repita lo de la ida cuando los alemanes se llevaron todas las segundas opciones.

De momento el Celta de Vigo, a excepción del acercamiento de Jutglá del comienzo, no ha tenido aún su primer disparo entre palos.

El Celta no está cómodo ya que el Friburgo no está renunciando al ataque ni mucho menos.

Ahora el Celta parece que está encontrando más espacios atrás en la defensa del Friburgo pero de momento sin disparos a puerta.

El partido está siendo de mucho contacto y el árbitro está tratando de no ser demasiado protagonista con continuas faltas.

El partido está siendo de mucho contacto y el árbitro está tratando de no ser demasiado protagonista con continuas faltas.

Trata ahora el Celta de Vigo de elaborar una jugada de ataque más larga pero el Friburgo en ataques estáticos está muy cómodo.

¡¡GOOOL DEL FRIBURGO!! Gool de Matanovic tras recoger una asistencia en la frontal del área y sin dejarla caer, la mandó a la escuadra.

Descanso en Balaídos con triunfo del Friburgo por 0-2 y una eliminatoria muy complicada para el Celta de Vigo.

El Celta de Vigo no tiene nada que perder y sí mucho que ganar si es capaz de marcar un gol rápido.

¡¡¡GOOOL DEL FRIBURGO!! Gool de Suzuki que hace el tercero de los alemanes y el segundo en su cuenta particular. Se fue Manzambi casi hasta los dominios de Radu y en el rechace de su disparo, Suzuki remachó a portería.

El Friburgo no renuncia al ataque y al Celta de Vigo se le puede hacer muy larga la segunda mitad.

Celta de Vigo y Friburgo tendrán el gran honor de pelear por el primer billete para las semifinales de la Europa League. El calendario ha querido que el Celta de Vigo y el Friburgo jueguen poco más de dos horas antes que el resto de equipos que participan en esta vuelta de cuartos de final de la Europa League y que lucharán a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española).

El Celta de Vigo no lo tendrá sencillo ya que el resultado de la ida en Alemania dejó la eliminatoria muy de cara para el Friburgo con un 3-0 que parece insalvable pero que este jueves, con la ayuda de Balaídos, los vigueses pretenden que se acorten las distancias con el primer gol de la grada.

Celta de Vigo - Friburgo en directo hoy en la Europa League

El Celta de Vigo llega a esta vuelta de cuartos de final de la Europa League tras superar la fase liga terminando en la posición número 16 gracias a cuatro triunfos, un empate y tres derrotas. El Celta de Vigo pasó a el play off previo de octavos de final siendo uno de los equipos más goleadores con 15 dianas y siendo solo superado por el PAOK que marcó 17.

En el play off al Celta de Vigo le tocó en suerte el PAOK, al que superó con un 1-2 en Grecia y un ajustado 1-0 en Balaídos. Ya en octavo, al Celta de Vigo le tocó el hueso más duro de la Europa League ya que se tuvo que medir al mejor equipo de la fase liga: el Lyon de Endrick. Los gallegos dieron un auténtico recital de fútbol en la vuelta para ganar en territorio galo por 0-2 y hacer bueno el empate a uno en territorio vigués.

Celta de Vigo - Friburgo hoy en directo y online en la Europa League

El Friburgo ha tenido en esta Europa League un camino más despejado ya que los alemanes superaron la fase liga en la séptima posición gracias a cinco triunfos, dos empates y solo una derrota que llegó precisamente en el último partido de dicha fase ante el Lille.

Sin tener que jugar fase previa por su clasificación en la fase liga, el Friburgo destrozó al Genk en la eliminatoria de octavos de final. Tras conseguir los belgas un triunfo por la mínima en el partido de ida en casa, el Friburgo se ensañó con su rival y venció por un cómodo 5-1 que le colocó como uno de los equipos más temidos de esta Europa League.

El Celta de Vigo solo tiene un precedente 'favorable'

Si hablamos del Celta de Vigo de la mano de Claudio Giráldez, los gallegos solo han sumado en la Europa League un resultado que este jueves les serviría al menos para forzar la prórroga. Fue en noviembre del pasado año cuando el Celta de Vigo venció al PAOK por 0-3, resultado que hoy les 'valdría' para un alargue de 30 minutos más donde tendría que buscar el cuarto o sino, esperar a la temida tanda de penaltis.