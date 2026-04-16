Celta de Vigo 1-3 Friburgo: La máquina alemana firma el pase a semifinales de la Europa League tras arrasar Balaídos

Matanovic en el 33 y Suzuki en el 39 pusieron en clara ventaja a los alemanes en la primera parte. En el segundo tiempo, Suzuki volvió a marcar para sentenciar la eliminatoria de cuartos de la Europa League. El Friburgo se medirá al equipo que pase del Real Betis - Sporting de Braga. Swedberg hizo el gol del honor en el 90

Celta de Vigo y Friburgo se veían las caras este jueves en la vuelta de cuartos de final de la Europa League con el 3-0 de la ida a favor de los alemanes y con la sensación de que los de Claudio Giráldez lo tendrían que hacer muy bien para tener opciones de meterse en semifinales de la segunda competición continental. El Celta de Vigo sufrió la efectividad del Friburgo en la primera parte con goles de Matanovic y Suzuki en el 33 y 39. En el segundo tiempo Suzuki volvió a marcar en el 51. Swedberg hizo el gol del honor en el 90.

El encuentro empezó con un Celta de Vigo tratando de igualar en intensidad a los alemanes, algo que no había sucedido en el partido de ida y que en parte marcó el devenir del choque de ida. Pero el Celta de Vigo, a pesar de su alta intensidad, no conseguía acercarse a la portería del Friburgo. Los alemanes no rehuían la pelea y demostrando el nivel que tuvieron en el partido de ida, empezaron a ser letales a partir de la media hora de juego.

Matanovic y Suzuki sentencian al Celta de Vigo

En el minuto 33, una asistencia de cabeza en el borde del área de Makengo a Matanovic, era rematada por el delantero sin dejar caer en la frontal. Radu no pudo hacer nada y el esférico entró por la escuadra. En un primer momento se anuló por fuera de juego pero tras la revisión del VAR, subió al marcador. Jarro de agua fría para el Celta de Vigo que fue a más en el 39 cuando Suzuki aprovechó un centro desde izquierda para hacer el 0-2 en el 39. El Friburgo encarrilaba aún más la eliminatoria cuando no se había llegado al final de la primera parte.

Revolución del Celta y otro palo de Suzuki

El segundo tiempo empezó con cuatro cambios en el Celta de Vigo y entre ellos estuvo Iago Aspas que entró por un inoperante Borja Iglesias. Quería el Celta de Vigo al menos ganar este partido y los cambios buscaban esa primera intención. Pero el Friburgo tenía otro plan y este no era otro que machacar aún más a su rival. En el 51, Suzuki, tras una entrada por banda derecha que llegó hasta los dominios de Radu por parte de Mazambi, remachó a gol una asistencia dentro del área por parte de Grifo.

Al Celta de Vigo le habían robado en cuestión de 20 minutos cualquier tipo de opción de meterse en semifinales de la Europa League tras verse superado por un Friburgo que no renunció al ataque ni con el 0-3. Los alemanes estaban oliendo sangre y querían seguir agrandando la herida del cuadro vigués. Mientras tanto en Balaídos, la gente animó por orgullo y no por la sensación de que su equipo pudiese ganar o clasificarse.

Abdellaoui trata de encontrar el gol para el Celta de Vigo y Swedberg lo transforma

Con la eliminatoria sentenciada, el Celta de Vigo trató de agradar a su público y fue Abdellaoui quien estuvo a punto de marcar el gol del honor con dos acciones en el 69 y en el 72. El primero de estos disparos fue el primero de todo el encuentro para un Celta de Vigo que se vio maniatado por el orden defensivo del Friburgo. Jutglá también dispuso de un balón al palo en el 83 pero el Friburgo seguía con todo de cara.

El duelo terminó con el Celta tratando de agradar a su público y con un Friburgo superior en prácticamente toda la eliminatoria aunque no pudieron evitar los alemanes el tanto a última hora de Swedberg que sirvió para marcar el final del choque.

Ficha técnica:1 Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago (Aspas, min.46), Marcos Alonso; Javi Rueda (Carreira, min.46) , Vecino (Hugo Álvarez, min.63), Moriba (Jones El-Abdellaoui, min.46), Mingueza; Fer López, Jutglà y Borja Iglesias (Williot, min.46)3 Friburgo: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart (Hofler, min.71), Makengo; Eggstein, Manzambi (Ogbus, min.71); Beste (Irié, min.84), Suzuki, Grifo (Scherhant, min.56); y Matanovic (Holer, min.56).Goles: 0-1 Matanovic, min.35; 0-3 Suzuki, min.38; 0-3 Suzuki, min.51; 1-3 Williot Swedbwrg, min.90Árbitro: Antonhy Taylor (Inglaterra). Amonestó a Moriba (min.45), Vecino (min.48) y Hugo Álvarez (min.87) por parte del Celta, y a Matanovic (min.45) y Ginter (min.47) por parte del Friburgo.Incidencias: Encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 21.955.