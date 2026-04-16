RC Celta de Vigo - SC Friburgo: posibles alineaciones y canal para ver en tv y online hoy el partido de la Europa League

Noche complicada e ilusionante en el Abanca Balaídos. El Celta de Vigo y el Friburgo cierran este jueves 16 de abril su batalla en los cuartos de final de la UEFA Europa League con un primer asalto favorable para los alemanes. Dos equipos que despliegan un buen fútbol, pero con un claro aventajado para la vuelta: los futbolistas alemanes

Para el RC Celta de Vigo, esta vuelta de los cuartos de final se presenta como un reto en mayúsculas debido a la gran complejidad que atesora pasar a semifinales tras el mal partido jugado en Alemania con resultado desastroso. Los de Claudio Giráldez están ante la oportunidad de poder hacer historia y remontar un resultado muy adverso y complicado.

Enfrente estará el SC Friburgo, un equipo que llega con una gran propuesta ofensiva y siendo posiblemente la gran revelación de esta Europa League. El conjunto alemán practica un gran fútbol y está dejando buenas sensaciones en Europa y también en la Bundesliga. El equipo dirigido por Julian Schuster firmó una gran fase de liga para poder meterse directamente en los octavos de final como uno de los 8 mejores equipos de la competición.

Aferrarse a Balaídos para volver a ser grandes

RC Celta de Vigo y SC Friburgo protagonizan uno de los enfrentamientos más atractivos de estos cuartos de final de la Europa League. Es cierto que la diferencia de goles es notable y la remontada tiene tintes de hazaña si se consigue. Tras el 3-0 cosechado en la ida por el cuadro alemán, los gallegos no tienen más remedio que salir con todo para colarse entre los cuatro mejores equipos de la competición.

El componente de actuar como local será clave. El Abanca Balaídos ya metió el primer gol tras el partido liguero en casa ante el Real Oviedo que perdió el Celta con la cabeza puesta en el partido de hoy. La afición celeste dio motivos a sus jugadores para creer en la remontada, al igual que ya hicieron en otras ocasiones de su historia. El apoyo será incondicional y ver al Celta de nuevo en semifinales europeas es el objetivo por el que ya rema toda una ciudad al mismo son.

Onces confirmados del RC Celta de Vigo - SC Friburgo

RC Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Alonso; Hugo Sotelo, Moriba, Mingueza, Carreira; Aspas, Jutglà y Borja Iglesias.

SC Friburgo: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Höfler; Beste, Suzuki, Grifo y Matanovi.

RC Celta de Vigo - SC Friburgo: fecha y horario del partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League

El partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League entre el Celta de Vigo y el SC Friburgo, que se disputará en el Abanca Balídos, está programado para hoy jueves 16 de abril de 2026, con inicio previsto a las 18:45 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el RC Celta de Vigo - SC Friburgo de UEFA Europa League?

El RC Celta de Vigo - SC Friburgo será ofrecido a través de M+ Liga de Campeones (M60 y O115) y LaLiga TV Bar, canal que cuenta con los derechos de retransmisión de la UEFA Champions League en España. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el RC Celta de Vigo - SC Friburgo de UEFA Europa League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el RC Celta de Vigo - SC Friburgo de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Abanca Balaídos. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.