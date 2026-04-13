Iago Aspas solo piensa en la remontada: "﻿Mi cabeza ya está en el ilusionante partido del jueves"

El capitán del Celta y Marcos Alonso abogan por dejar atrás la mala imagen ante el Oviedo para pensar ya en el importante duelo de Europa League ante el Friburgo

El Celta desperdició una gran oportunidad de dar un zarpazo al Betis y arrebatarle la quinta plaza de LaLiga cayendo contra todo pronóstico ante el colista Real Oviedo, que gracias a su triunfo en Balaídos ha cedido tan cuestionable honor al Levante, que esta noche recibe el Getafe. Tras el choque, el capitán Iago Aspas, que saltó al campo en el descanso, analizaba así la dolorosa derrota.

"La primera que han tenido nos la han metido y nos ha sentado como un jarro de agua fría. No hemos estado cómodos ante el rival, no hemos generado ese fútbol que solemos generar en casa porque a veces puede caer cara o caer cruz. Siempre ponernos de frente, jugar en último tercio, acumular pases, tener ocasiones. Hoy no las hemos tenido", analizó el de Moaña.

El delantero, habitual titular en la competición europea, abogó por no perder "ni un minuto más" en la derrota de LaLiga y pensar desde ya en el "importante" duelo del próximo jueves contra el Friburgo alemán, contra el que deberán remontar el 3-0 de la ida.

"No quiero pararme ni un minuto más en este partido, mi cabeza ya está en el ilusionante partido del jueves. A levantar la cabeza desde ya, a pensar en el siguiente partido. Vamos sextos en liga a dos puntos del quinto. Teníamos una oportunidad, no ha podido ser. A pensar en el siguiente partido, no nos queda otra", expresó el ídolo celeste.

Marcos Alonso da la clave para la mala imagen ante el Oviedo

Otro de los futbolistas que pasó por la zona mixta de Balaídos fue Marcos Alonso, defensa del Celta, que apuntó a la falta de contundencia defensiva como una de las claves de la derrota encajada ante el Real Oviedo.

"Al igual que en el último partido, creo que nos ha faltado un poco de contundencia atrás, un poco de intensidad, de estar más vivos en las segundas jugadas y en los duelos. Hay que aprender de los errores y reaccionar lo antes posible", comentó tras el encuentro.

El veterano futbolista, al igual que Iago Aspas, pidió mirar ya al trascendental partido ante el Friburgo y para ellos "limpiar" desde ya la cabeza y concentrarse en el duelo ante los alemanes. "Después de los últimos dos partidos, tiene mucho mérito el apoyo que nos ha brindado la afición al terminar el partido de hoy. Así que, aunque sea por ellos, toca levantarse y el jueves salir con todo", finalizó.