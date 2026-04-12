Almada recuerda que su equipo sigue teniendo pulso: "Serán todo finales para nosotros hasta el final"

Satisfacción contenida en filas oviedistas tras su segunda victoria consecutiva: el equipo comienza a creer de verdad en la salvación en un momento crucial situado a tan solo seis puntos de la permanencia

El Real Oviedo firmó una victoria de enorme valor en Balaídos tras imponerse con claridad al Celta de Vigo (0-3), un triunfo que refuerza sus aspiraciones y que fue analizado desde diferentes voces del vestuario azul, todas coincidentes en destacar el paso adelante del equipo en un momento clave de la temporada.

Un paso adelante para Almada

Guillermo Almada subrayó especialmente la personalidad con la que compitieron sus jugadores en un escenario exigente como Balaídos. "El triunfo tiene mucho valor. Me quedo con la solidez que hemos demostrado como equipo, tanto en defensa como en ataque. En algunos momentos presionamos bien arriba y en otros nos agrupamos mejor. El Celta dignifica el gran triunfo que obtuvimos. Dimos un paso adelante y tenemos que seguir en ese crecimiento que llevamos fecha tras fecha", explicó en rueda de prensa.

"No hemos logrado nada aún. Son todo finales para nosotros hasta el final del campeonato. Ahora a recomponer energías y a pensar en el Villarreal, que va a ser muy difícil. Pero jugamos con el plus de nuestra gente", añadió.

El preparador uruguayo también desveló las claves del descanso, donde el equipo ajustó su planteamiento para sentenciar el partido. "En el intermedio hablamos de ajustar algunos aspectos y ser valientes para no encerrarnos atrás. La mejor manera de defender lo que hemos conseguido en el marcador es ir hacia adelante, buscar el arco rival. Eso fue lo que hicimos en el inicio del segundo tiempo, jugando con mucha personalidad. Y así encontramos el tercer gol que no dio mucha tranquilidad".

El técnico oviedista no quiso olvidarse del rendimiento individual, destacando especialmente a Fede Viñas, autor de un doblete. "Está a un nivel espectacular, desde que llegamos nosotros ha tenido un crecimiento y un rendimiento espectacular, más allá de todo el trabajo sucio que hace para sus compañeros".

Finalmente, puso en valor el compromiso colectivo. "Más allá de buen juego en algunos momentos, la entrega ha sido mil por mil permanentemente. Estamos dando pasos hacia adelante, creciendo como equipo, esperemos seguir por esta línea".

Fede Viñas: "Nos tocaba ganar y lo hicimos"

Gran protagonista del encuentro, Fede Viñas destacó la importancia de sumar los tres puntos en una jornada clave en la pelea por la permanencia. "Fue una fecha en la que todos los que estamos peleando por esa permanencia, ganaron todos. Nos tocaba a nosotros hacer ese trabajo que era ganar y lo hicimos. Por eso, a nuestra gente decirle que confíe, que nosotros estamos dejándolo todo, trabajando muy fuerte para conseguir esa permanencia", señaló.

El atacante uruguayo, cedido por el Club León, valoró el rendimiento colectivo frente a un rival de entidad. "Se nos dio un partido redondito y contra un equipo de mucha jerarquía. Estoy muy contento por la victoria y también por los goles".

Viñas, que ya suma nueve tantos en LaLiga, insistió en su compromiso con el club, justo cuando comienza a hablarse del interés de algunos equipos, entre ellos el Celta. "Estoy muy contento por los goles. Hoy me toca estar en Oviedo, así que dejo todo por esta camiseta y por la institución".

Además, puso en contexto la dificultad del campeonato para un equipo que viene de Segunda. "Aquí cuesta un poquito más marcar porque somos un recién ascendido, pero yo me enfoco en trabajar y luchar por mis compañeros. Hoy nos vamos felices con tres puntos para casa".

Bailly: "Somos una familia"

Desde la parcela defensiva, Eric Bailly también valoró muy positivamente el triunfo, destacando la solidez y el espíritu de grupo. "Es una victoria muy importante. El equipo ha hecho un partido muy serio. Hoy hemos demostrado que somos una familia, que estamos unidos y que vamos a pelear hasta el final por cumplir ese objetivo", afirmó el central.

El costamarfileño quiso agradecer el respaldo de los aficionados desplazados a Vigo, al tiempo que lanzó un mensaje de confianza de cara a lo que resta de temporada. Asimismo, puso el acento en el mérito defensivo de mantener la portería a cero. "Esta victoria nos tiene que ayudar para lo que nos queda, aquí nadie se va a entregar. Ahora estamos en un buen momento y tenemos que seguir en esta línea", concluyó.