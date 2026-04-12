Celta - Oviedo, en directo el partido de la Liga en vivo online

Duelo de objetivos muy dispares en Balaídos: los de Giráldez necesitan recuperar sensaciones de cara al duelo europeo contra el Friburgo y los de Almada agotan sus últimas opciones de salvación pues necesitan sumar de tres en tres para aferrarse al tren de la permanencia

¡Muy buenas tardes! Ya estamos en Balaídos preparados para vivir el partido entre el Celta y el Oviedo. Será una tarde de contrastes en Vigo.

Todo preparado en el estadio celeste. Estamos a la espera de la confirmación de los onces de ambos equipos .

Los pupilos de Claudio Giráldez y Almada buscan tres puntos que, si nos atenemos a la urgencia de celtistas y carbayones, interesan más a los ovetenses. El Celta llega con la dolorosa resaca del partido de cuartos de final de la Europa League en el que cayó en Alemania por 3-0 ante el Friburgo.

Los de Giráldez quieren dar una buena imagen que sirva de impulso psicológico tanto para los jugadores como para la afición de cara a la vuelta de la próxima semana que también será en Balaídos.

El Real Oviedo por su parte, tras el importante triunfo del pasado fin de semana ante el Sevilla , quiere seguir creyendo en las posibilidades matemáticas de mantenerse en Primera la próxima temporada y todo pasa por repetir triunfo en un Estadio de Balaídos que animará a los suyos como paso previo a la cita europea.

Un triunfo del Real Oviedo solo podría servirles para salir momentáneamente de la última plaza de LaLiga a falta de lo que haga el Levante mañana ante el Getafe pero no para dejar atrás el descenso.

El Celta, presionado por el empuje de Real Sociedad y Getafe, todavía sigue sin superar el doloroso golpe que recibió en Friburgo, por lo que el duelo adquiere máxima importancia para defender la sexta plaza y seguir soñando con desbancar al Betis de la quinta.

Con el segundo partido ante los alemanes en el horizonte, Claudio Giráldez agitará su once para dosificar a jugadores como Borja Iglesias o Moriba, indispensables para soñar con la remontada el próximo jueves. También lo será el uruguayo Matías Vecino, al que el técnico celeste está cuidando tras superar la rotura de fibras en el sóleo que sufrió ante el Lyon.

Vecino jugó la última media hora en el Europa-Park Stadion de Friburgo y hoy volverá a tener minutos con el fin de acelerar su ritmo competitivo con el objetivo de llegar al cien por cien al duelo de vuelta contra el equipo alemán.

El principal problema de Giráldez, no obstante, está en la línea defensiva. Starfelt sigue sin recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con Suecia y se perderá su cuarto partido consecutivo. Su ausencia coincide con la de otro de los indiscutibles atrás, el canterano Javi Rodríguez, que cumplirá ciclo de tarjetas.

Sin Sterfelt, el Celta ha recibido nueve goles en tres partidos : cuatro ante el Deportivo Alavés, dos en Mestalla y tres en Friburgo. Una barbaridad para un equipo al que sólo el Real Madrid le había hecho más de un gol en los anteriores ocho partidos.

Álvaro Núñez y Yoel Lago pueden ser los elegidos para acompañar a Marcos Alonso en la defensa, sin descartar que Aidoo repita titularidad en el centro del eje. Javi Rueda, que no jugó en Friburgo, y Carreira ocuparán las bandas. La duda está en la línea de ataque. Aspas, Pablo Durán y Jones El Abdellaoui podrían tener su oportunidad.

Un cuarto de siglo después de su última visita a Balaídos, cuando los carballones ganaron por 0-1 con tanto de Catanha, el Oviedo regresa a Vigo en un partido fundamental en su permanencia en Primera División.

Guillermo Almada cuenta con las bajas por lesión de Leander Dendoncker, Luka Ilic y Álex Forés, pero recupera a otros tres futbolistas como David Carmo, Lucas Ahijado y Ovie Ejaria, que entran en la convocatoria tras perderse el último encuentro ante el Sevilla.

Todo hace indicar que el preparador uruguayo volverá a apostar por el mismo once que logró el fin de semana pasado el quinto triunfo del curso, con Dani Calvo como central y Thiago Fernández, Ilyas Chaira y Alberto Reina por detrás de Fede Viñas, aunque durante la semana Thiago no entrenó un día por precaución.

El Oviedo es el colista de Primera División y lleva desde finales de septiembre sin ganar a domicilio, cuando lo hizo por primera y única vez este curso, al superar 1-2 al Valencia en Mestalla, todavía con Veljko Paunovic a las órdenes del conjunto carbayón.

Pese a ser últimos, los azules no son unos colistas desahuciados puesto que siguen compitiendo cada partido. De hecho, han conseguido sumar siete puntos de los últimos doce , con triunfos en el Tartiere ante Valencia y Sevilla, un empate en Cornellá frente al Espanyol y una derrota ante un rival directo como el Levante.

Apretado por la presión de sus perseguidores directos y aún con el recuerdo reciente de la derrota europea en Alemania, el Celta afronta un compromiso clave frente al Real Oviedo, colista. El conjunto gallego necesita sumar para afianzarse en la sexta posición y mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar la quinta plaza, en manos del Betis. Por su parte, el equipo asturiano mantiene viva la esperanza mientras no agote sus escasas opciones de salvación.

El encuentro llega en un momento delicado del calendario, con la vuelta continental a la vista, lo que obligará a Claudio Giráldez a gestionar esfuerzos. Futbolistas importantes como Borja Iglesias o Ilaix Moriba podrían dosificar su carga de minutos pensando en el decisivo duelo del jueves. En esa misma línea se encuentra Matías Vecino, que sigue recuperando sensaciones tras la lesión muscular sufrida semanas atrás. El centrocampista uruguayo ya tuvo participación en el último encuentro en Friburgo y volverá a sumar minutos con el objetivo de alcanzar su mejor nivel físico cuanto antes.

Sin embargo, la mayor preocupación del técnico celeste se sitúa en la defensa. Las ausencias se acumulan en una línea que ha mostrado fragilidad en las últimas jornadas. Starfelt continúa de baja por problemas lumbares y no estará disponible una vez más, mientras que Javi Rodríguez tampoco podrá participar al tener que cumplir sanción. Estas bajas han coincidido con una preocupante racha defensiva: nueve goles encajados en los tres últimos partidos, una cifra elevada para un equipo que hasta hace poco se había caracterizado por su solidez.

Ante este escenario, Giráldez deberá recomponer la zaga con alternativas como Álvaro Núñez, Yoel Lago o incluso Aidoo, que podría repetir en el eje. En los laterales, Javi Rueda y Carreira apuntan a ocupar las bandas. En ataque, se abre la puerta a rotaciones, con jugadores como Aspas, Pablo Durán o Jones El Abdellaoui como posibles novedades en el once inicial.

El Oviedo no pierde la esperanza

Enfrente estará un Real Oviedo que regresa a Balaídos 25 años después de su última visita, en la que logró llevarse la victoria por la mínima. El conjunto asturiano llega con la urgencia de sumar en su lucha por la permanencia, ocupando actualmente la última posición de la tabla.

El técnico Guillermo Almada cuenta con algunas bajas importantes por lesión, como Dendoncker, Ilic y Forés, aunque recupera efectivos como David Carmo, Lucas Ahijado y Ovie Ejaria. Todo apunta a que repetirá el bloque que consiguió la victoria en la última jornada, con un sistema en el que Fede Viñas actúa como referencia ofensiva, acompañado por un trío creativo por detrás.

Pese a su condición de colista, el Oviedo ha mostrado cierta mejoría en las últimas semanas. Ha sumado siete puntos de los últimos doce en juego, con victorias en casa y un empate a domicilio que reflejan su capacidad competitiva. No obstante, su principal asignatura pendiente sigue siendo lejos de su estadio, donde solo ha logrado una victoria en toda la temporada.