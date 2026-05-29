Marián Mouriño y la intrahistoria de su llegada a la presidencia del Celta: "Me parecía que era yo la que tenía que seguir con el legado"

La máxima dirigente de la entidad celeste desvela algunos detalles de su llegada para relevar a su padre que abandonaba la dirigencia en 2023 después de 17 años

Marián Mouriño llegó a la presidencia del Celta de Vigo en diciembre de 2023 para suceder a su padre. Carlos Mouriño cerraba una etapa de 17 años. La máxima rectora de la entidad celeste ha echado la vista atrás para recordar cómo fue su llegada a la presidencia y algunos de los detalles de aquellos momentos. "En un momento de sucesión, en la forma más natural me parecía que era yo la que tenía que seguir ese legado", ha recordado.

La presidenta del Celta ha hablado de este así en una entrevista que ha mantenido con el periodista José Ramón de la Morena y que ha colgado en Youtube en el canal de su fundación. "Me venía dado en la responsabilidad y el legado de lo que era mi padre y una empresa familiar, con todo lo que la responsabilidad y el cariño que es. Mi padre nos inculcó el Celta desde que nacimos, lo hemos visto cómo llegó allí a ser presidente, cómo era su pasión, cómo nos la transmitió", ha narrado Marián Mouriño.

Su regreso para presidir al Celta

Mouriño fue cuestionada por si fue su padre el que se lo pidió o salió de ella misma. "Lo fuimos hablando. En la familia, sobre todo viviendo en dos países, tienes que ir organizando y tomando decisiones dependiendo de lo que vaya pasando. Era momento de retornar a España. Mis padres iban cumpliendo ya una edad, mi padre iba a cumplir 80 años y nos lo planteábamos mi hermano y yo. Yo había estado en el Celta, estoy casada y con muchas más raíces en Vigo que mi hermano. Quería volver y hacerme cargo de lo que para nosotros, en la familia, era parte nuestra, que era el Celta", ha contestado.

La presidenta también han dejado claro su sentimiento gallego, por más que naciera en Madrid. "Nací en Madrid por circunstancias, pero al final mis padres son gallegos los dos. Mi padre de Vigo, mi madre de Ourense, aunque nació en México. Nuestras raíces y nuestra vinculación a España siempre fue en Galicia", ha explicado Marián Mouriño.

Marián Mouriño y el origen de la llegada de su familia al Celta de Vigo

Además de repasar su historia más personal, Marián Mouriño también ha reparado en el momento en que su padre se hizo con el Celta de Vigo en el año 2006: "Hacernos cargo del Celta y en esto fue mi padre en ese momento fue dificilísimo. Había una crisis social, una crisis económica, la ley concursal, una crisis deportiva porque nosotros entramos con el equipo en Europa y descendimos ese año".

"Mi padre siempre dice que el Celta lo compró con el corazón, no con la cabeza como debemos de hacer los empresarios y se encontró un panorama muy complicado, pero muy duro", ha seguido la presidenta sobre la llegada de los Mouriño al cuadro gallego en los primeros años del siglo XXI. "Ahí hago un máster de la vida de fútbol, de entender qué era el celtismo, qué estaba sintiendo en esos momentos y cómo íbamos a salir de eso y cómo ayudar a mi padre", ha completado Marián Mouriño.

De esas primeras tomas de contacto, Marián Mouriño ha comentado lo que más le impresionó del Celta de Vigo, después de años viviendo en México y en otros países. "El celtismo. Me impresionó porque yo había vivido un Celta desde lejos y tú idealizas las cosas cuando estás fuera. Idealizas tu comida, tu música porque estás en un lugar donde solo una vez al año puedes venir a disfrutar tus raíces; pero yo no vivía el celtismo de pequeña. Yo venía en verano, no íbamos a los partidos porque no podíamos. Siempre escuchábamos en un transitor, en una antena parabólica, buscar cómo ver el partido, pero realmente yo nunca había estado en Balaídos, alguna vez en A Madroa viendo algún entrenamiento... de repente descubrir esa pasión que no era mía, de mi casa, de mi padre, sino que era de toda una ciudad, de toda una comunidad y lo que hacía la gente por el club", ha indicado la presidenta del Celta.