La insistencia de Sergio Carreira: "﻿Tuve que irme tres añitos fuera para poder ganarme la oportunidad"

El lateral gallego ha sido uno de los jugadores más utilizados por Claudio Giráldez, aunque tuvo que vivir hasta tres cesiones hasta instalarse en el cuadro celeste

Sergio Carreira ha sido uno de los jugadores más regulares del Celta de Vigo esta temporada recién finalizada. No hay más que echar cuentas en el reparto de minutos para ver como el canterano ha sido uno de los más utilizados por Claudio Giráldez. Un rendimiento que tiene detrás un trabajo y la paciencia como arma.

El propio Sergio Carreira, en una entrevista a con el periodista Rodrigo Fáez en su canal de YouTube, desvelaba que no ha sido fácil. "Tuve que irme tres añitos fuera para poder ganarme la oportunidad pero hoy estoy aquí también por la insistencia sobre todo porque yo quería jugar aquí", explicaba el lateral que protagonizaba un vídeo en el que narraba cómo eran 24 horas de su vida.

Tres cesiones para Sergio Carreira

Hay que recordar que Sergio Carreira ha vivido hasta tres cesiones antes de renovar. Mirandés, Villarreal B y Elche fueron los destinos del jugador de 23 años antes de regresar definitivamente. "Ahora estoy viviendo el mejor momento de mi corta carrera futbolística", reconoce.

El lateral ha ahondado en los momentos más complicados que vivió con las cesiones: "Cuando vuelves, después de las dos primeras cesiones y vuelves a tener que marchar, lo ves como un varapalo. Tenía un contrato y tenía que seguir intentándolo hasta que te dijeran que no. Se pasa mal cuando tenía que irme otra vez.

Con todo Sergio Carreira tenía claro lo que quería lograr y donde: "Crecí jugando aquí, creí que era una posibilidad cercana estando en el primer equipo. Yo quería jugar en el Celta y era el club de mi vida".

El "año espectacular" que ha vivido Sergio Carreira

Ahora la situación personal del futbolista ha cambiado y ha vivido un año espectacular en el Celta de Vigo: "Por suerte mi primer año completo en la primera plantilla se da que jugamos competición europea. Nos clasificamos, tenemos un año espectacular, no puedo iniciar mejor mi periplo en el primer equipo".

Carreira, a lo largo de esta charla, también habla de otras cuestiones, como por ejemplo jugadores como Iago Aspas y el hecho de convivir con futbolistas tan contrastados. "A Iago lo conozco desde hace tiempo y cuando empezaba a entrenar con los juveniles hace cuatro años. Es un tío espectacular que te acoge con los brazos abierto. Si me dio un poco más de vértigo con Borja Iglesias o Marcos Alonso porque son grandes jugadores y no sabía cómo ha reaccionar con ellos o ellos conmigo, pero hoy en día puedo decir que son amigos", admite.