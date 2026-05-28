De Iago Aspas a Mostovoi: los diez jugadores con más partidos en la historia del Celta de Vigo

La leyenda de Moaña, que hace unos días anunciaba que seguirá una temporada más, encabeza una lista de ilustres en la historia del club celeste con nombres como los de Atilano o Gustavo López, entre otros

La temporada del Celta de Vigo terminaba hace unos días con la segunda clasificación europea consecutiva y el anuncio de la continuidad de Iago Aspas, entre otras noticias relevantes. El delantero seguirá haciendo disfrutar a a los aficionados celestes con su fútbol y agrandando sus espectaculares números. Registros imbatibles que lo colocan como el futbolista de la entidad que más partidos ha jugado a lo largo de su historia. Casi nada.

Momento por tanto para repasar quiénes han sido los jugadores que más veces se han enfundado la elástica del Celta de Vigo. Nos centramos en los diez futbolistas que más veces lo han hecho. Desde la leyenda de Iago Aspas, el primero, hasta el ruso Aleksandr Mostoiv, décimo, otro jugador muy especial en el club. Diez nombres, diez historias, algunos de ellos pertenecientes a jugadores más actuales, otros que quedan algo más atrás en el tiempo.

Iago Aspas (572)

La más absoluta leyenda del Celta de Vigo de la que hace unos días se conocía que jugará una temporada más. El delantero bate todos los registros de la historia del club y son 572 encuentros los que suma en sus dos etapas. Una cifra que agrandará el próximo curso, tal vez llegando a los 600. No sólo es el futbolista con más partidos, también es el máximo goleador con 222 tantos. Su calidad y carisma trascienden los ya de por sí brutales números.

Manolo (533)

Manolo Rodríguez Alonso es, junto con Iago Aspas, el único que supera la barrera del medio millar de partidos. Fueron 533 los encuentros los que este central vistió la camiseta del Celta de Vigo. Sólo tuvo un equipo en su carrera y ese fue el cuadro celeste. Internacional con la selección española, atravesó tres décadas en la historia del club. Comenzó en el segundo tramo de los 60, para desarrollarse en los 70 y principios de los 80. Todo un símbolo en la historia del club la de este futbolista que jugó en Primera, Segunda y Segunda B con los gallegos y que dejó huella por su amplia trayectoria en Vigo.

Hugo Mallo (449)

El lateral es el tercer futbolista en la historia del Celta de Vigo con más partidos a sus espaldas. El canterano dejó la marca en 449. El canterano debutó en Segunda en la temporada 09/10y abandonó la disciplina celtiña en la campaña 22/23. Internacional en categorías inferiores con la selección española, el pontevedrés fue un seguro en el flanco diestro de la defensa celeste, donde acumuló temporadas y partidos mostrando su capacidad defensiva y también con interesantes subidas al ataque.

Atilano (392)

Atilano Vecino desempeñó gran parte de su carrera en el Celta de Vigo entre la temporada 82/83 y la 93/94. Un clásico para los aficionados más veteranos del club gallego que sumó 392 partidos oficiales con el equipo. El defensa zamorano, que formó parte de plantillas tanto de Primera como de Segunda, vivió un último año muy especial ya que formó parte del equipo que fue subcampeón de la Copa del Rey, tras perder la final contra el Zaragoza.

Maté (369)

Javier Maté es uno de los porteros históricos del club, de hecho es el guardameta con más encuentros con la camiseta celeste. Alcanzó los 369 partidos. Un clásico de los años 80 en el Celta de Vigo al que llegó procedente del Burgos para formar parte del equipo gallego durante quince campañas. Un período en el que casi siempre fue un fijo en las alineaciones, independientemente del entrenador, menos en los dos últimos cursos en los que perdió protagonismo.

Vicente (351)

Vicente Álvarez es el sexto jugador con más partidos en la historia del Celta de Vigo, concretamente con 351. Centrocampista de referencia para muchos aficionados celestes, capitán muchas temporadas, apareció en el primer equipo en 1980 y, tras un paso por el Racing de Ferrol, regresó en 1983 para forma parte de la plantilla hasta mediados de los 90. Fue uno de los integrantes del equipo subcampeón de la Copa del Rey en la temporada 93/94.

Juan (349)

Juan Fernández vistió la camiseta del Celta de Vigo durante once temporadas para transitar como futbolista del cuadro gallego durante la década de los años 70. El centrocampista, con 349 partidos en el equipo a sus espaldas, jugó tanto en Primera como en Segunda con los gallegos, incluso logró clasificarse para Europa. Una vez colgó las botas estuvo en la estructura del club, trabajando por ejemplo en cantera donde tuvo en sus manos a Iago Aspas.

Castro (328)

Santiago Castro alcanzó los 328 partidos con la camiseta del Celta de Vigo. El gallego llegó al club procedente del FC Barcelona y dejaría su sello en el mediocampo del cuadro celeste durante toda la década de los 70. Fue otro de los que formó parte del equipo que logró la primera clasificación europea. Además de su juego en la medular, también ofreció una interesante cuota goleadora alcanzando los 31 tantos como celtiña. Una vez retirado trabajó en la cantera del club.

Gustavo López (295)

El argentino es el extranjero que más partidos oficiales ha jugado con el Celta de Vigo, un total de 295. El Cuervo dejó su sello en Balaídos con su increíble zurda y su verticalidad para hacer daño al rival. Formó parte del cuadro celeste entre las temporadas 99/00 y 06/07 para juntarse con un grupo de jugadores muy recordados entre los aficionados celtiñas. Capitán algunas temporadas, fueron sus mejores años de fútbol y fue de los que ganó la Copa Intertoto en el año 2000.

Mostovoi (290)

Las genialidades de Aleksandr Mostovoi son recordadas en Vigo. El ruso, que militó durante ocho temporadas en el Celta, completa este 'top 10' de los jugadores con más partidos en la historia del club. Un total de 290 alcanzó este mediapunta de enorme clase con la pelota en los pies, también con un temperamento especial. Formó parte de uno de los equipos más recordados de la entidad y se hizo con la Intertoto en el año 2000.