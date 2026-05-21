Los contundentes números de Iago Aspas en el Celta de Vigo: nadie jugó ni marcó más que la leyenda de Moaña

El delantero de Moaña, que seguirá un año más sobre los terrenos de juego, arrasa en varios registros históricos del equipo celeste que demuestran la enorme dimensión del atacante

El Celta de Vigo y sus aficionados disfrutarán un año más de Iago Aspas sobre los terrenos de juego. Un anuncio conocido este jueves y que permitirá que la leyenda de la entidad celeste siga agrandando los ya de por sí espectaculares números que tiene a sus espaldas el de Moaña. Por ejemplo es el jugador con más partidos en la historia del club, o el máximo goleador.

Son 571 partidos oficiales con el Celta de Vigo, entre la distintas competiciones, lo que suma a sus espaldas Iago Aspas en las dos etapas en las que ha militado en el club. Aventaja ya en más de 30 al segundo, que es Manolo Hermida que dejó la marca en 533. Ya por detrás está Hugo Mallo con 449. Un registro sumado en sus dos etapa en el equipo.

Iago Aspas suma 222 goles en el Celta de Vigo

Otro dato demoledor de Iago Aspas tiene que ver con el número de goles. Son 222 dianas las que ha anotado el de Moaña con el Celta de Vigo en su carrera. Ahí casi dobla al segundo máximo goleador de la historia del Celta de Vigo, donde hay un empate. Tanto Manuel Hermida como Vladimir Gudelj consiguieron 113 cada uno de ellos.

Con tantos partidos disputados es llamativo el ratio de goles por encuentro de Iago Aspas, que es de 0.38. Quiere decir que supera un tanto cada tres encuentros el delantero de Moaña. Además otros ratios apuntan a 90 asistencias de gol y 40.814 minutos sobre el terreno de juego. Sí es cierto que en minutos jugados sí acumula más Manuel Hermida que alcanzó 46.423.

Más allá de los números, el peso y la ascendencia de Iago Aspas en el Celta de Vigo es evidente. Su capacidad de liderazgo y de aparecer en los momentos de máxima necesidad del equipo, ya fuera con objetivos de la permanencia o por Europa, han estado muy presentes en este futbolista del que disfrutarán los aficionados un año más.

Iago Aspas, toda una vida en el Celta de Vigo

La carrera de Iago Aspas, la vida, siempre ha estado ligada al Celta de Vigo. En su cantera ingresó a los 8 años y poco a poco fue escalando para aparecer en el primer equipo. Tras un breve paso por el Liverpool y el Sevilla, el delantero inició su segunda etapa en el equipo celeste en el año 2015 y ahora estará hasta el verano de 2027. Una trayectoria contundente que continuará un año más.

Las cifras goleadoras y el rendimiento de Iago Aspas también le valieron para ser citado con la selección española. No en vano participó en el Mundial de Rusia en 2018. El atacante puede presumir de haber durante cuatro temporadas el máximo goleador español. Fueron en las temporadas 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2021-2022, todas ellas con la camiseta del Celta de Vigo.

Una amplia trayectoria de un jugador muy querido y especial entre la afición gallega. El próximo sábado, con motivo del partido que el Celta de Vigo jugará contra el Sevilla FC en Balaídos para cerrar la temporada, los hinchas celtiñas tendrá una vez más la oportunidad de mostrar su cariño a Iago Aspas. No será el último baile.