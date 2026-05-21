Marián Mouriño: "Iago Aspas representa todo lo que somos y todo lo que queremos seguir siendo"

La presidenta del club celeste lanza un mensaje en redes sociales sobre la continuidad del delantero del que dice es "nuestro capitán, nuestra identidad, el orgullo de todo un club"

Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, se ha referido a la renovación de Iago Aspas con la entidad celeste, con la que jugará una temporada más antes de ligarse a las estructuras del club. "Nuestro capitán, nuestra identidad, el orgullo de todo un club y de toda una afición", ha expresado a través de sus redes sociales.

La presidenta ha seguido mostrando su felicidad por el hecho de que Iago Aspas siga ligado al Celta de Vigo. "Iago Aspas representa todo lo que somos y todo lo que queremos seguir siendo. El Celta solo se entiende con él dentro. Grazas por seguir caminando a nuestro lado", ha comentado Marián Mouriño en una publicación en la que se hacía eco del mensaje del club sobre la renovación del delantero.

Hace unos días que el propio Iago Aspas explicaba que esta semana iba a ser clave para tomar una decisión sobre su futuro. Explicaba que debía tener una reunión con los máximos dirigentes de la entidad, entre ellos evidentemente la presidenta Marián Mouriño. Tras hacerlo y las conversaciones tomaba la determinación de seguir jugando al fútbol.

También se expresó Borja Iglesias

Una muestra más del cariño hacia Iago Aspas con mensaje que se van sucediendo, una vez conocida la noticia de su renovación. Por ejemplo también se expresaba sobre este hecho Borja Iglesias en redes sociales. "No puedo ser más feliz", decía el Panda sobre su compañero de ataque en el cuadro gallego. También deportistas como la atleta Ana Peleteiro o el exciclista Óscar Pereiro mostraban su felicidad por la noticia del atacante.

Los aficionados, además de hacerlo en redes sociales, podrán hacerlo también en directo este sábado. Será en el partido que enfrente al Celta de Vigo con el Sevilla FC en Balaídos. Una oportunidad para Iago Aspas reciba el cariño de los suyos en un encuentro que debe ser una fiesta y en el que también se decidirá si el equipo juega la Europa League o la Conference League el año que viene.

El anuncio del Celta de Vigo de la renovación

También el propio Celta de Vigo demostraba su cariño hacia Iago Aspas cuando anunciaba su renovación: "Con él llegaron noches inolvidables, goles que forman parte de la memoria colectiva del celtismo. Llegaron récords, partidos históricos y una manera única de entender este escudo. Máximo goleador histórico del club, futbolista con más partidos de la historia con la camiseta celeste y símbolo absoluto de una afición que se reconoce en su carácter y en sus raíces".

"Firma hasta 2029 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más. Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club. Se unirá a su estructura para continuar aportando. El Iago Aspas de siempre, un nuevo Iago Aspas", continuaba el Celta de Vigo sobre la leyenda de la entidad que finalmente ha decidido seguir y que, una vez que termine como jugador, seguirá en las estructuras del club.