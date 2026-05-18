Iago Aspas y su continuidad: "Esta semana tomaremos una decisión"

El delantero gallego mantendrá una reunión con Marco Garcés y al presidenta para abordar si continúa jugando alguna temporada más

Iago Aspas no es un futbolistas cualquiera en el Celta de Vigo. La leyenda del cuadro celeste acaba contrato al final de temporada y queda en el aire saber si continuará jugando alguna temporada más. Un asunto que esta misma semana podría quedar resuelto, tal y como confirmó el propio futbolistas.

Tras el partido del Celta de Vigo contra el Athletic de Bilbao, que acabó con empate en el Nuevo San Mamés, Iago Aspas se refirió a su futuro. "Esta semana comeré y tendré una reunión con Marco Garcés y con la presidenta y tomaremos la mejor decisión, tanto para el club como para mí, por supuesto", contestaba el punta a la pregunta sobre su futuro que le planteaban en Movistar.

En ese sentido, Iago Aspas señalaba que la decisión no la tenía clara. "Mentiría si dijese que lo está. Esta semana lo pensaré y lo hablaré con mi familia. Son muchos años, tengo tres hijos, pero también sigo disfrutando del día a día y no me he aburrido, ni estoy cansado", relataba el delantero del Celta de Vigo.

Sea en una dirección u otra, Iago Aspas lograba la clasificación para Europa con el Celta de Vigo por segundo año consecutivo. Queda, eso sí, resolver en la última jornada si los de Claudio Giráldez jugarán la Europa League o la Conference League. "Queremos el premio gordo de Europa League pero contentos y felices y para poner en valor todo lo que hemos hecho a lo largo de la temporada", indicaba el futbolista mostrando ambición.

Claudio Giráldez sobre el futuro de Iago Aspas

A la espera de la decisión de Iago Aspas, Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, se mostraba confiado en que pueda contar el año que viene con el delantero. Un asunto del que hablaba tras el partido contra el Athletic de Bilbao. "Creo que sí, lo creo yo, pero es mi opinión. Él se ve bien, está feliz y ha disfrutado mucho de este año. Ojalá que para Iago o para Marcos Alonso el estar en Europa sea una motivación añadida, que creo que ya tienen en su cabeza", indicaba el técnico.

Habrá que esperar por tanto unos días para saber si Iago Aspas sigue jugando. Semana de acontecimientos, dado que también se sabrá si finalmente el cuadro gallego disputa la temporada que viene la Europa League o la Conference League, algo que se solucionará en la última jornada donde se enfrenta al Sevilla.