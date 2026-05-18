El repetido mensaje del vestuario del Celta para jugar la Europa League: "Queremos más"

Los gallegos se conjuran en busca de amarrar su presencia en la segunda competición continental por segunda campaña seguida

El Celta de Vigo lograba este domingo clasificarse para Europa por segunda temporada consecutiva, aunque no sabe aún si será para la Europa League o la Conference League. La plantilla del cuadro gallego, satisfecha por lo logrado, ambiciona más, tal y como se desprende de las palabras de los jugadores.

Lo decía Fer López, a la conclusión del partido contra el Athletic de Bilbao. "Estamos muy contentos pero también digo que queremos más. Queremos, como equipo, la Europa League y pelearemos por ello el siguiente partido. Ahora toca disfrutar ya que es muy complicado sobre todo repetir años y jugando las competiciones y llegando lejos", señalaba el centrocampista en los micrófonos de Movistar justo al terminar el partido contra los vascos.

En una línea muy parecida se expresaba Hugo Álvarez, sobre la idea de buscar acabar sexto y, por lo tanto, en puesto de Europa League. "Estamos contentos y orgullosos. Es una temporada histórica para nosotros, sabemos que el partido del sábado va a ser muy importante y que necesitamos por lo menos un punto y junto a nuestra afición seguro que lo conseguimos", advertía.

Iago Aspas y Claudio Giráldez

También se refería al asunto Iago Aspas, capitán y santo y seña del Celta de Vigo. "Queremos el premio gordo de Europa League pero contentos y felices y para poner en valor todo lo que hemos hecho a lo largo de la temporada", dejaba claro el delantero gallego sobre este asunto.

En la misma línea se manifestaba Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo: "Estoy muy feliz y contento después de una temporada tan larga y a la que llegamos tan justos, pero que hemos acabado de forma tan brillante clasificatoriamente hablando. Sin duda, vamos a por la Europa League, queremos jugarla y tenemos la deuda de ganar ante nuestra gente".

Para Javi Rodríguez también había que resaltar lo logrado. "Hay dar el valor que se merece a estar dos años seguidos en Europa con este club que hace años estaba peleando para no descender. Jugar dos años Europa es un orgullo para nuestro club y para la ciudad. Hemos venido aquí a ganar", indicaba.

Las cuentas del Celta de Vigo para acabar en la Europa League son simples. Si empata o gana al Sevilla lo hará. En el caso de que pierda también jugará la segunda competición continental siempre y cuando el Getafe, que recibe a Osasuna en el Coliseum, no se imponga a Osasuna.