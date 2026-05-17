Giráldez destaca la épica del Celta: "Tenemos un vestuario por encima de nuestras posibilidades"

El entrenador del Celta puso en valor la histórica gesta que ha conseguido la plantilla viguesa que volverá a competir en Europa por segunda vez consecutiva

El Celta de Vigo, con el empate ante el Athletic Club, asegura su segunda clasificación europea de manera consecutiva. Claudio Giráldez hace historia junto a un vestuario que está "por encima" de las posibilidades del Celta, según ha destacado el propio entrenador vigués en rueda de prensa.

“Tenemos un vestuario que juega por encima de sus posibilidades. El vestuario siente mucho esto, tenemos que ser positivos, pero también humildes en lo que somos”, añadió en este mismo sentido. “Hemos sacado un punto de aquí que nos da ese pase histórico, tengo que dar la enhorabuena a los jugadores por una temporada de unión y de ir madurando”, añadió en la sala de prensa de San Mamés. En opinión de Giráldez, el éxito del Celta pasa por “cómo somos dentro del vestuario, por cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos”. “Ha habido momentos muy buenos, otros muy malos, pero la gente se ha mantenido compañera, ayudando, y esa es una de las claves del éxito”, incidió.

El técnico hizo hincapié en que “somos un club pequeño que nos queremos colar entre los grandes el mayor número de años posible”, al mismo tiempo que recalcó que “es importante que mantengamos la humildad y la consciencia de qué club somos y de qué club queremos ser” para “estar en otro escalón”.

El Celta va a por la Europa League de la mano de Iago Aspas

Por otro lado y de cara a la última jornada, Giráldez avanzó que “vamos a ir a por la Europa League, no vamos a jugar el partido en jugar la Conference, y para eso hay que ganar delante de nuestra gente”, con la que asegura tener “una deuda en los últimos partidos”. El entrenador del Celta de Vigo confía igualmente en que el billete europeo “ayudará a la continuidad de Iago Aspas, pero esa es mi opinión”. “Él se ve buen, feliz, disfrutando mucho este año, ojalá estar en Europa un año más sea una motivación añadida”, deseó.

Claudio Giráldez hace historia con el Celta

Claudio Giráldez se convirtió este domingo en el segundo entrenador en la historia del Celta que consigue clasificar al equipo para una competición europea en dos temporadas, un hito que hasta ahora solo había logrado Víctor Fernández. Además, ambos técnicos lo han conseguido en sus dos primeras temporadas al frente del primer equipo, al que Giráldez llegó en marzo de 2024 tras la destitución de Rafa Benítez. Con su empate frente al Athletic, el Celta de Giráldez también ha firmado su récord de puntuación (31 puntos) como visitante en LaLiga, superando los 27 que había logrado en el curso 2015-16 bajo la dirección del argentino Eduardo Berizzo. El Celta se ha asegurado, como mínimo, su presencia en la próxima edición de la Liga Conferencia. En la última jornada, ante el Sevilla en Balaídos, se jugará repetir participación en la Liga Europa, para lo que necesita puntuar ante los de Luis García Plaza