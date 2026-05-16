Claudio Giráldez analiza las cuentas del Celta por Europa y anuncia dos altas para el partido contra el Athletic

El Celta, que está luchando por terminar en la sexta posición de LaLiga, recupera a Ilaix Moriba y a Matías Vecino. El entrenador del club gallego ha repasado la actualidad del club asegurando que, de momento, Starfelt no se opera y ha sido optimista con la continuidad de Iago Aspas y Marcos Alonso

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha analizado las opciones de su equipo para clasificarse para competición europea cuando faltan dos jornadas para el final de Primera división. El gallego también ha anunciado las recuperaciones de Ilaix Moriba y Matías Vecino, ha sido optimista con la continuidad de Iago Aspas y Marcos Alonso, ambos acaban contrato, y ha analizado el partido contra el Athletic Club.

Giráldez ha dicho que algún que otro jugador del RC Celta está al límite en este final de temporada. "Sabemos que hay algún jugador que va justito y preferimos que viajemos todos. Ya lo hicimos el año pasado a final de temporada, hemos hecho algún partido también este año en casa y en Europa, y bueno, creo que también son momentos en los que queremos estar todo el equipo junto. A Antañón, al recuperar a Vecino, entendemos que ya tenemos cubierta la posición de centro del campo y que también queremos que él tenga ritmo de competición, que lleva tiempo sin jugar, también de cara a incorporarse para el play off del Celta Fortuna. Y bueno, es un poco la decisión que hemos tomado y ojalá sea la correcta".

Claudio Giráldez ha confirmado que Ilaix Moriba y Matías Vecino entran en la convocatoria para el partido contra el Athletic Club. "Bien, han entrenado hoy con normalidad. Ayer con alguna limitación todavía. Pero bueno, consideramos que están los dos disponibles para poder entrar, salvo que haya pasado algo en estas últimas horas".

El entrenador del RC Celta ha explicado cómo se encuentra Starfelt. "Ha evolucionado y han tardado un poquito más de lo esperado en el tratamiento conservador. Parece que ha tenido cierta evolución y vamos a esperar a la decisión de si operar o no. Como habéis visto, está incluido en la lista del Mundial, cosa que creo que es positiva, y a ver qué sucede".

Partido contra el Athletic Club

El entrenador del RC Celta ha analizado el partido contra el Athletic Club. "Cualquier último partido en casa siempre es complicado, más cuando tienes esos añadidos de despedidas de Valverde o de algún jugador, y en especial porque ya se han quitado un poco la presión con los resultados de esta última jornada, que les hacen estar salvados ya matemáticamente. No tienen nada que perder de cara a poder engancharse en la última jornada a la lucha por Europa. Esa es la locura de esta LaLiga, en la que todo cambia en una jornada. El Athletic Club está ahora mismo de lleno en la lucha por jugar competición europea y tiene mucho que decir todavía. Ojalá podamos hacer un buen partido contra un equipo que este año ha hecho Champions, que el año pasado nos ganó allí, que nos ganó aquí el año pasado y que este año hemos tenido la suerte de ganarle en casa".

Cuentas del Celta para clasificarse para Europa

Claudio Giráldez ha explicado las cuentas para que el RC Celta se clasifique para jugar competición europea. "Si algo nos ha mostrado la temporada es que hacer cábalas es muy complicado, que siempre hay un año en el que todo varía. Este año ya se han batido récords de puntos en el penúltimo hasta el momento de la temporada, de la cantidad de equipos que hay implicados en el descenso. Lo que dije el otro día, a lo mejor, ya no tiene validez o sí, no lo sé. Lo que sé es que un punto en San Mamés nos da meternos en Europa un año más, que es nuestro primer objetivo, y que vamos a tener que hacer cuatro o seis para poder estar en Europa League. Eso es lo que creo".

Optimista con la continuidad de Iago Aspas y Marcos Alonso

Por último, se ha mostrado optimista con que Iago Aspas y Marcos Alonso sigan en el RC Celta una temporada más al menos. "Espero que pronto. Se está acabando esto, espero que pronto. Yo soy optimista con ellos, les veo con energía, les veo felices, les veo bien. Evidentemente, han tenido durante el año pequeños problemas físicos que han ido paliando y creo que el físico no va a ser un problema para poder continuar, sabiendo que, evidentemente, tenemos que controlarles mucho en esos años apartados, porque los años pasan. Pero creo que los minutos que nos han dado en el terreno de juego han sido de mucha calidad y que siguen teniendo mucho que aportar. Creo que ellos lo ven de esa misma manera y ojalá pronto tengamos noticias positivas en ese aspecto, pero no tengo ninguna certeza".