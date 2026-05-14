Sergio Carreira y la clasificación europea: "Quiero poner el sobresaliente con el último objetivo"

El lateral reconoce que ha sido una temporada de "mucha carga", pero está teniendo sensaciones positivas en lo personal y lo colectivo

La temporada de Sergio Carreira en el Celta de Vigo está siendo muy completa y el futbolista ha sido como el mejor jugador del equipo durante el mes de abril. Algo que agradece, pero el lateral mira al futuro inmediato. “Pase lo que pase tenemos que estar orgullosos del trabajo hecho, de cómo se ha dado toda la temporada. Quiero poner el sobresaliente cumpliendo el último objetivo que tenemos ahora a corto plazo", ha dicho en alusión a la pelea europea.

Sergio Carreira ha reconocido que la temporada ha sido intensa. "A nivel de partidos ha sido una temporada con mucha carga pero ahora la mentalidad tiene que ser que ya es lo último", ha comentado el lateral que ha añadido: "Pero realmente ahora la mentalidad tiene que ser que ya es lo último. Vamos a dejarnos lo que queda e intentar finalizar por todo lo alto".

El jugador también se ha referido a la nota que le pondría al Celta de Vigo, que a falta de dos jornadas para acabar la temporada pelea por lograr su segunda clasificación europea consecutiva: "La nota dependerá un poco de cómo acabemos, pero la temporada está siendo muy buena. Pase lo que pase, tenemos que estar orgullosos del trabajo hecho, de cómo se ha dado toda la temporada".

Las sensaciones personales de Carreira

Además, Sergio Carreira ha valorado el año a nivel personal. "Han sido positivas. A lo largo del año me he encontrado muy bien, estoy muy contento. También tengo a mis compañeros, que me ayudan y me hacen mejor. Esto también es gracias a ellos", ha indicado el jugador que ha afirmado sentirse "muy orgulloso" con el reconocimiento como el mejor jugador del equipo en el mes de abril.

Su rendimiento no es sólo cuestión de este último mes, sino que Sergio Carreira está mostrando una interesante regularidad con el Celta de Vigo esta campaña. Tanto como que es el tercer jugador de campo más utilizado por Claudio Giráldez, cuarto si se tiene en cuenta también a el portero Radu. Únicamente Marcos Alonso y Javi Rodríguez han estado más sobre el terreno de juego con el cuadro celtiña.

El Celta de Vigo, con dos puntos de ventaja sobre el Getafe, afronta las dos jornadas finales con el deseo de repetir clasificación para Europa. Primero este domingo visitará el Nuevo San Mamés para jugar con el Athletic de Bilbao y posteriormente recibirá al Sevilla en Balaídos para acabar.