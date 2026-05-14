El aval del Celta como visitante para intentar asaltar el Nuevo San Mamés

El cuadro gallego ha ganado esta temporada ocho partidos lejos de Balaídos, algunos de ellos en estadios como el Bernabéu o el Metropolitano

La derrota del Celta de Vigo contra el Levante y el triunfo del Getafe contra el Mallorca han estrechado la ventaja de los de Claudio Giráldez en la pelea por acabar en puesto de Europa League. Ahora el cuadro celtiña, con dos puntos de ventaja respecto a los azulones, mira a su próxima cita que le llevará al Nuevo San Mamés para enfrentarse con el Athletic de Bilbao este domingo (19.00 horas). Un estadio complicado, aunque no es la primera vez esta temporada que vencen en un campo con glamour.

De hecho el gran aval del Celta de Vigo esta temporada es su rendimiento como visitante. Son ocho las victorias cosechadas lejos de Balaídos por el cuadro vigués, que quiere mantener la racha en Bilbao frente a un rival directo al que puede eliminar de la ecuación final. Son 6 puntos de ventaja más el golaveraje por ahora ganado a los de Valverde tras vencer en casa por 2-0.

Triunfos en el Bernabéu y el Metropolitano

Algunas de esos triunfos fuera de casa de Celta de Vigo llegaron en escenarios potentes. Sin ir más lejos el reciente contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Un campo donde no había vencido nunca en su historia y en el que, con el golazo de vaselina de Borja Iglesias, se hizo con los tres puntos ante los de Simeone.

También se impuso el Celta esta temporada en el Santiago Bernabéu por 0-2. Fue el pasado mes de diciembre en una noche recordada por los aficionados celestes que disfrutaron de un triunfo con el doblete del sueco Williot Swedberg. Más que tres puntos por la dimensión de vencer en un escenario donde casi nadie lo hace.

Las otras seis victorias lejos de Balaídos

Además del Bernabéu y el Metropolitano, el Celta ha ganado seis partidos más fuera de casa esta temporada. Lo hizo en el siempre incómodo El Sadar ante Osasuna (2-3), en el Ciutat de Valencia contra el Levante (1-2), en Mendizorroza contra el Alavés (0-1) o Montilivi frente al Girona (1-2). Del mismo que los de Claudio Giráldez asaltaron dos campos históricos, por más que sus dueños no estén esta temporada en su mejor momento. Fueron las victorias en Mestalla ante el Valencia (2-3) y frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-1).

Ahora llega la última salida de la temporada para el Celta que le lleva al Nuevo San Mamés. Los de Giráldez pretenden acercarse definitivamente a Europa y para ello deberán hacer valer su condición de temible visitante, capaz de ganar en los escenarios más complicados.