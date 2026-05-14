Un "plan" para Starfelt esté en el Mundial y Swedberg se queda fuera

El seleccionador de Suecia ofrece la lista de 26 convocados para la cita con el defensa del Celta de Vigo pero sin el delantero

La convocatoria de 26 definitiva para Suecia para el Mundial tiene dos derivadas con el Celta de Vigo. Carl Starfelt está entre los escogidos, no así Williot Swedberg que se queda fuera de la elección de Graham Potter, seleccionador del combinado sueco que a un mes vista ha anunciado su lista para el torneo.

Llama la atención la fe del seleccionador en Starfelt, quien en estos momentos está fuera de combate por una lesión con su hernia discal que no le permite jugar con el Celta de Vigo desde hace algo más de un mes. En cualquier caso Potter confía en la recuperación del central, uno de los jugadores referentes de Suecia y que estará presente en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

El seleccionador de Suecia tiene un plan con Starfelt

De ese asunto hablaba el seleccionador de Suecia. "Sabemos que su situación no es la ideal. Estamos al tanto a su situación y tenemos un plan para él", comentaba Potter sobre los problemas físicos que arrastra Carl Starfelt. Por eso el técnico ha citado como reserva a Herman Johansson, defensa del FC Dallas, por si finalmente el céltico no puede estar disponible.

El que no estará es Swedberg, pese a sus actuaciones con el Celta de Vigo a lo largo de la temporada. Su rendimiento no ha tenido premio para la convocatoria, pese a que el delantero aparecía en muchas quinielas como claro candidato a estar en el Mundial con Suecia, algo que no sucederá tras la lista de 26 definitiva.

Tampoco están Roony Bardghji, Hugo Larsson, otros jóvenes talentos emergentes como Swedberg, que se quedan fuera de la lista sueca. "Entiendo que les resulte duro. porque es un sueño mundialista que se desvanece, pero lo asimilaron bien. No es nada personal, es una decisión que hay que tomar", relató el seleccionador que ha preferido apostar por la experiencia.

La lista completa de Suecia

Los 26 seleccionados por Suecia son los siguiente: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna), Jacob Widell Zetterström (Derby County), Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta), Elliot Stroud (Mjällby), b(Borussia Dortmund), Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Jesper Karlström (Udinese), Gustaf Nilsson (Brujas), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburgo) y Besfort Zeneli (Union SG).