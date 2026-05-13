Una jornada con mucha tela que cortar aún para el Celta de Vigo

Los partidos Espanyol-Athletic y Getafe-Mallorca de este miércoles concretarán la presión de los perseguidores del cuadro celtiña para las dos jornadas finales

Aunque el Celta de Vigo ya jugó su partido frente al Levante este martes, el cuadro celtiña estará muy atento a lo que suceda este miércoles en dos partidos que le afectan para su lucha por Europa. Se trata del Espanyol-Athletic y del Getafe-Mallorca. Dos citas que marcarán cómo vivirán sus dos últimos partidos los de Claudio Giráldez.

La derrota del Celta contra el Levante, unida a la victoria del Real Betis contra el Elche, descabalgó a los celtiñas de las opciones de Champions League. Sin embargo, el equipo seguirá siendo sexto al acabar la jornada y dependiendo de sí mismo para acabar clasificándose para la Europa League.

Con 50 puntos en su casillero, el Celta aventaja en 5 al Getafe, que sería ahora mismo equipo de Conference League. Los azulones juegan en el Coliseum contra un Mallorca en apuros por la permanencia. Si ganan se quedarían a 2 puntos de los gallegos, 4 si empatan. El Elche en el Martínez Valero y Osasuna en el Coliseum cierran la temporada para lo de Bordalás. Independientemente de lo que hagan este miércoles contra el Mallorca seguirá siendo rival celtiña, aunque habrá que ver a qué distancia sale de la jornada 36.

Duelo directo el Athletic el domingo

El Athletic de Bilbao, por su parte, está con 44 a 6 del Celta de Vigo. Los vascos también juegan contra un equipo de la zona baja, en este caso el Espanyol que se encuentra en caída libre. Los de Ernesto Valverde si vencen se quedarían a 3, 5 si empatan. En caso de perder aunque se mantendrían a 6 a falta de 6 por jugarse, queda un enfrentamiento directo.

El domingo se ven las caras el Athletic y el Celta en el Nuevo San Mamés. En Balaídos venció el Celta por 2-0, un asunto a tener en cuenta por si hubiera que recurrir al golaveraje particular. Queda aún por resolverse. Los vascos para terminar la temporada tendrán que jugar con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Incluso, aunque ya más lejano, también queda en juego todavía el Rayo Vallecano. Los madrileños están a 7 puntos del Celta de Vigo. Este jueves visitan Mestalla para jugar frente al Valencia. Si pierden ya no podrían alcanzar matemáticamente al cuadro gallego. Tampoco si empatan porque el golaveraje particular favorece al Celta.

Los de Claudio Giráldez, además de jugar contra el Athletic este domingo, se verán las caras en la última jornada con el Sevilla FC en Balaídos.