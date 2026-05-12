Claudio Giráldez, más autocrítico que nunca: "La responsabilidad es mía"

Después de la derrota contra el Levante UD por 2-3, el entrenador del RC Celta ha dicho que no está satisfecho con el rendimiento que está dando su equipo como local en esta temporada. Un aspecto que ha sido un lastre en su pelea por la quinta posición de Primera división

Claudio Giráldez se ha mostrado más autocrítico que nunca después de la derrota del RC Celta contra el Levante UD por 2-3. El entrenador gallego se ha señalado como principal responsable de que el equipo no haya rendido bien como local en esta temporada lo cual ha sido un lastra en la lucha por la quinta posición que ya se ha asegurado el Real Betis.

Giráldez ha analizado la derrota contra el Levante UD. "Cuando bajas el ritmo de circulación y ahorras esfuerzo en situaciones del plan de partido, el rival tiene talento, se está jugando muchas cosas, y es capaz de meterte mucho tiempo en bloque bajo. Han hecho dos goles de tiro exterior, que es poco habitual en un partido de fútbol, pero les hemos dado demasiado tiempo. Han jugado con un nivel de energía que no tocaba cuando hemos estado por delante en el marcador en vez de ir a matarlos. Luego, cuando quieres reaccionar es complicado, es tarde. Me voy fastidiado porque el equipo ha hecho momentos del partido muy buenos y muy malos".

El entrenador del RC Celta ha dicho que deben darlo todo contra cualquier rival. "Cuando piensas que eres mejor que un rival de tu mismo nivel, pierdes. Tenemos que pensar que nuestro nivel es el mismo que el del Levante, el Oviedo, el Mallorca... Tienen los mismos recursos que nosotros para ganar un partido".

Por otro lado, ha asumido la culpa del mal rendimiento del RC Celta como local en esta temporada. "La responsabilidad es mía. Si no somos capaces de sumar los puntos en tu terreno de juego, cuando tiene el apoyo de tu afición y eres capaz de generar un contexto favorable, la responsabilidad es mía. No estamos siendo capaces, cuando ponemos ventaja en el marcador, de cerrar los partidos. No acabamos de estar cómodos cuando está el partido ajustado. Jugamos demasiado precipitados. Los números de casa son una pena, pero tiene mucho valor estar donde estamos ahora mismo, dependiendo de nosotros para meternos en Europa a falta de dos jornadas. Ojalá lo consigamos".

Giráldez se centra en los partidos contra el Athletic Club y el Sevilla FC

Claudio Giráldez ha reflexionado sobre los dos últimos partidos contra el Athletic Club y el Sevilla FC, en donde necesitan ganar para asegurarse la sexta posición. "Tenemos que pensar en sacar mínimo cuatro puntos. Dependemos de nosotros y tenemos que dar la versión que hemos dado hoy por momentos, pero continuada. Evidentemente, son muchos partidos encima y la cabeza tiende a relajarse. Si bajas un uno por ciento durante un minuto de partido, cambia totalmente la dinámica. Es algo que tenemos que aprender y que nos ha costado muchos puntos esta temporada".