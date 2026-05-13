Jutglà y la debilidad en Balaídos: ﻿"No sé asociar por qué aquí nos cuesta más"

Ocho derrotas suma el cuadro gallego en su estadio, la última ante el Levante incide en su debilidad como local esta temporada

El Celta de Vigo cayó derrotado este martes en Balaídos frente al Levante por 2-3, mostrando nuevamente las dificultades que ha protagonizado esta temporada cuando juega de local. Un comportamiento radicalmente opuesto al que muestra fuera de casa y del que habló Ferran Jutglà, autor de dos goles frente a los granotas.

"No sé asociar por qué aquí nos cuesta más. Aquí estamos contentos y proponemos, pero no cerramos los partidos y eso nos penaliza", decía en un primer momento Jutglà sobre este asunto en Movistar. "Hemos empezado bien, pero nos hemos desconectado en jugadas puntuales", añadía de manera más concreta sobre el partido en sí contra el Levante.

Giráldez dice que los números de casa son "una pena"

El caso es que la derrota del Celta de Vigo, unida al triunfo del Real Betis ante el Elche, deja ya sin opciones matemáticas de Champions League el equipo de Claudio Giráldez, quien también se refirió al asunto en Balaídos: "Los números de casa son una pena, pero tiene mucho valor estar donde estamos ahora mismo, dependiendo de nosotros para meternos en Europa a falta de dos jornadas. Ojalá lo consigamos".

Son ocho derrotas las cosechadas por el Celta esta temporada en Balaídos en 18 partidos. Algunas de ellas frente a equipos de la zona baja de la clasificación como el Oviedo, Alavés o la última contra el Levante. El cuadro celtiña ha conquistado 20 puntos como local de los 54 que se han puesto en juego.

El devenir del Celta en su estadio, con un comportamiento tan acusado, contrasta con lo que viene haciendo lejos de su feudo. De hecho ha conquistado 30 puntos de visitante, 10 más que los logrados en casa. Es en ese poderío fuera de Balaídos es donde ha cimentado sus opciones europeas. Escenarios como el Santiago Bernabéu o el Metropolitano, tan difíciles de asaltar, vieron como los de Claudio Giráldez se llevaron la victoria.

Lo que le queda al Celta

El calendario ofrece ahora una nueva oportunidad en un gran estadio. El Celta se enfrenta al Athletic de Bilbao este domingo en el Nuevo San Mamés. Luego para cerrar la temporada tendrá que jugar en casa contra el Sevilla FC, una opción de mejorar algo las pobres prestaciones del equipo en Balaídos. Son 6 puntos en juego para determinar si finalmente el equipo vuelve a Europa.

En todo caso no deja de ser llamativo las dificultades evidentes del sexto clasificado de LALIGA para hacerse con los puntos en casa y convertir en un fortín su propio estadio.