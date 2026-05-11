Un Celta de Champions fuera, un Celta de descenso en casa

Con 30 puntos conquistados en casa y 20 fuera es el tercer mejor visitante de LALIGA y el penúltimo como local

El Celta de Vigo logró este sábado un glamuroso triunfo en un escenario como el Metropolitano, donde venció al Atlético de Madrid, para corroborar los llamativos números del equipo de Claudio Giráldez fuera de casa esta temporada. Una condición de visitante superior a la mostrada en Balaídos y que le hace ser uno de los mejores de la competición en ese apartado.

Los registros son llamativos. El Celta de Vigo ha conquistado 30 de sus 50 puntos que luce en su casillero lejos de su estadio. Fueron 20 los sumados por el equipo en Balaídos, un comportamiento muy marcado de esta temporada para convertir al equipo en uno de los visitantes más temibles de la competición española.

El tercer mejor visitante de LALIGA

Esta doble versión del Celta le coloca como el tercer mejor visitante de Primera División. Únicamente el campeón Barcelona, con bpuntos, y el Real Madrid, con 34, superan las 30 unidades de los de Giráldez. Son ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas el balance celtiña fuera de casa, con 23 goles a favor y 19 en contra. Llamativo bagaje esta temporada.

Se podría decir que el sexto puesto que ostenta en la clasificación y la más que firme opción de clasificarse nuevamente para Europa nace del Celta visitante. Además ha ganado en estadios complicados esta temporada, como el Santiago Bernabéu donde se impuso al Real Madrid por 0-2, o este mismo sábado al Atlético de Madrid en el Metropolitano por 0-1, para salir victorioso por primera vez en su historia en ese escenario. Para acabar la temporada queda una salida, la que le llevará este domingo al Nuevo San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao, un partido que se antoja clave para la resolución del curso liguero.

El penúltimo equipo en casa

Claro que este excelente comportamiento del Celta de Vigo fuera de casa tiene una cara B. Se trata de sus presencias en Balaídos. Son sólo 20 puntos en casa. Sumados mediante cinco victorias, cinco empates y sietes derrotas, con un balance de 26 goles a favor y 27 en contra. Se trata del penúltimo equipo de LALIGA como local. Únicamente el colista Oviedo, con 19 puntos en el Carlos Tartiere, presenta peores registros que el Celta.

Un comportamiento que tiene la oportunidad de corregir ligeramente con los dos partidos que tiene en casa en este final de temporada. El que le mide este martes al Levante (19.00 horas) y el que le llevará en la última jornada a jugar contra el Sevilla FC en Balaídos. Citas también cruciales para las aspiraciones celtiñas de Europa.