Atlético de Madrid - Celta de Vigo, en directo el partido de LALIGA en vivo online

Los de Simeone comparecen ante su afición tras la eliminación en las semifinales Champions League, mientras que los gallegos necesitan la victoria en su pelea europea

¡Buenas tardes y bienvenidos! Comenzamos aquí el directo de este Atlético de Madrid-Celta que se disputa en el Metropolitano. Partido de la jornada 35 de LALIGA.

Claudio Giráldez hablaba en la previa sobre el deseo del Celta de meterse en Europa: "Jugar dos años seguidos competición europea para nosotros sería un sueño y una temporada de matrícula de honor y es lo que vamos a intentar pelear en estas cuatro jornadas"

Simeone comentaba en la previa qué piensa del recibimiento de su afición: "Nos reencontraremos con nuestra gente, decidirá si está con el equipo o no, la gente quiere ganar y es entendible cualquiera de los dos escenarios".

El Atlético de Madrid y el Celta de Vigo se ven las caras este sábado en el Riyadh Air Metropolitano en partido correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA Sport. Un duelo de dos equipos que entran en esta recta final del curso liguero de una manera muy diferente y que apuntan a un partido interesante de dos clásicos de la competición.

Los colchoneros acuden ante su afición cuatro días después de la eliminación en las semifinales de la Champions League contra el Arsenal en el Emirates Stadium. Los de Simeone se quedaron a las puertas de la que hubiera sido su cuarta final del torneo. Ahora habrá que ver cómo los recibe la hinchada rojiblanca. En lo meramente deportivo la trascendencia es menor, dado que el equipo es cuarto y ya con la clasificación para la Champions del año que viene asegurada de manera virtual. Sí podría buscar arrebatarle el tercer puesto al Villarreal.

Más necesidades de puntos tiene el Celta de Vigo, que es sexto, puesto de Europa League desde este jueves por los coeficientes europeos de las federaciones. Los de Claudio Giráldez tienen al Real Betis 6 puntos por delante, una posición que tiene el premio de Champions League. Por detrás el Getafe y el Athletic de Bilbao aprietan.

Posibles nuevas rotaciones en el Atlético de Madrid

Es posible que Simeone nuevamente opte por rotaciones en su once, como viene haciendo semanas atrás en el torneo doméstico. Descanso para los pesos pesados, algunos de ellos tocados semanas atrás como Julián Álvarez o Guliano Simeone. Incluso podría suponer un premio para algunos canteranos que han respondido cuando han sido colocados en el campo.

En el Celta de Vigo regresa Marcos Alonso, que cumplió sanción contra el Elche. No estará por el mismo motivo Javi Rueda. Tampoco los lesionados Carl Starfelt, Matías Vecino y Miguel Román. Claudio Giráldez ya no se puede guardar cartas y apurará el mejor once posible para intentar asaltar el Metropolitano.

Las rachas en LALIGA

El Atlético de Madrid se presenta, Champions al margen, tras dos victorias ligueras. Las logradas en Mestalla ante el Valencia y contra el Athletic de Bilbao en feudo colchonero. El Celta, por su parte, rompió la jornada pasada una sequía al vencer al Elche en Balaídos. Los celtiñas ponían fin a tres derrotas consecutivas, intercaladas además con su eliminación en los cuartos de final de la Europa League contra el Friburgo.