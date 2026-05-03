Mil veces Simeone

El entrenador alcanza una llamativa cifra en veinte años de carrera como técnico; casi 800 de esos encuentros fueron en el Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone alcanzó este fin de semana la llamativa cifra de mil partidos como entrenador profesional. Un número contundente que muestra la longevidad y la continuidad de la argentino que alcanzó este número en Mestalla, donde el Atlético de Madrid se impuso por 0-2 con goles de Iker Luque y Miguel Cubo en la segunda mitad.

La carrera de Simeone como entrenador arrancó en el año 2006 en el banquillo del Racing Club de Avellaneda, donde pasó de ser futbolista a técnico. Ahora, veinte años después, el Cholo ha alcanzado el millar de partidos como técnico. Una cifra que pretende aumentar y para empezar el 1.001 será nada más y nada menos que la vuelta de las semifinales de la Champions League que el Atlético de Madrid disputará contra el Arsenal en Londres.

Desglose de partidos de Simeone

El desglose de los mil partidos de Simeone como entrenador es el siguiente: con el Racing argentino fueron 34, con Estudiantes de la Plata 61 encuentros, a River Plate le dirigió 45, con San Lorenzo fueron 47 y al Catania italiano lo entrenó durante 18 encuentros. Claro que el gran volumen es con el Atlético de Madrid, con el que ya suma 795 partidos de competición oficial.

El balance de los partidos de Simeone como entrenador señala 563 victorias, 225 empates y 212 derrotas. En ellos con 1.641 goles a favor y 895 en contra. Además, el argentino ha logrado en ese tiempo un total de diez títulos. Conquistó un Torneo Apertura con Estudiantes (2006), un Torneo Clausura con River Plate (2008) antes de llegar al Atlético de Madrid. Con los colchoneros fueron dos Ligas (2013/14 y 2020/21), una Copa del Rey (2012/13), una Supercopa de España (2014), dos Europa League (2011/12 y 2017/18) y dos Supercopas de Europa (2012 y 2018).

El agradecimiento de Simeone

El propio Simeone, a través de sus redes sociales, se hacía eco de esta número y mostraba su felicidad y agradecimiento. "Agradecido a todas las personas que me han acompañado y me han ayudado a llegar a esta cifra, tanto a jugadores, colaboradores, dirigentes, aficionados y todos los que me acompañan desde que empecé a dirigir en 2006. GRACIAS por todos los momentos, por todos los aprendizajes y por permitirme disfrutar de mi pasión. Sigamos así hasta donde me dé!", ha escrito el entrenador del Atlético de Madrid que en esta temporada tiene por delante cuatro citas ligueras más, más uno o dos, dependiendo de si mete o no en la final de la Champions League.