Pires avisa de lo que espera al Atlético: ﻿"Saben que van a correr mucho, que el Arsenal no quiere soltar la pelota...﻿"

La leyenda del Arsenal desgrana sus sensaciones a 48 horas de un Arsenal-Atlético de Madrid que prevé "muy cerrado"; además, se deshace en elogios hacia Simeone y Arteta...

Diego Pablo Simeone dio el día libre a sus jugadores tras la victoria ante el Valencia pese a que este martes afrontarán el duelo más importante de la temporada, en el cruce de vuelta de semifinales frente al Arsenal en Londres. Así, los rojiblancos tan solo tendrán una sesión de preparación, la de este lunes, antes de poner rumbo a la capital británica para intentar hacer bueno el 1-1 de la ida.

Enfrente tendrán un Arsenal que este sábado venció al Fulham con facilidad (3-0), y ha sido uno de sus exjugadores más emblemáticos, Robert Pires, quien ha analizado lo que espera del partido de vuelta.

"Arsenal y Atlético son dos equipos con un componente muy defensivo, pero, aunque le pueda molestar a la gente, es una manera válida de jugar. Y no es fácil hacerlo y los dos lo hacen muy bien. El Atlético ya sabe que venir aquí va a ser complicado, porque cuando vinieron en noviembre perdieron 4-0. Saben que van a correr mucho, que el Arsenal no quiere soltar la pelota... Va a ser una semi de vuelta muy cerrada", ha vaticinado el francés, miembro del equipo de los 'Invencibles' que en 2004 levantó la última Premier League de su historia.

Elogios para Simeone y Arteta "por su manera de jugar"

Preguntado también sobre el duelo en los banquillos entre Simeone y Arteta, Pires lo analizaba así en declaraciones a EFE. "Uno español y otro argentino, son latinos. Son muy buenos y a mí me encantan. Los latinos tienen los mejores entrenadores, por su manera de jugar. Simeone, por ejemplo, lleva muchos años en España. Para mí casi es un español por cómo entrena. Y luego tienes a Arteta, que tiene su estilo, y por otro lado a Luis Enrique, que juega de otra manera. Y cada uno lo hace muy bien. Cuando veo estos estilos de entrenador me encantan. La gente te puede comparar ambas eliminatorias, lo que pasó en Madrid y lo que pasó en París, pero son estilos diferentes y cuando eres futbolista tienes que adaptarte a lo que te pide tu entrenador y los jugadores del Atlético lo hacen muy bien, igual que lo hacen bien lo del PSG", ha explicado.

¿Champions o Premier? Pires lo tiene claro

Eso sí, en caso de tener que decidir entre ganar la Champions League o la Premier League, el galo se queda con la última, aunque espera ir a Budapest: "La Premier. En serio. La prioridad es ganar la Premier. Para el club lo más importante es la Premier. Los tres últimos han sido subcampeones. Lo que quieren y lo que queremos los exjugadores es ver a Arteta y a Odegaard levantar el título de la Premier. No sé si el Arsenal irá a Budapest, pero quiero verlo en la final y ganar la Premier".

El Atlético, contra la estadística

El Arsenal se ha mostrado prácticamente intratable en el Emirates Stadium, por lo que la hazaña de Atlético de Madrid sería aún más importante en caso de meterse en la final de la Champions League. Sólo dos de sus 28 resultados como local en esta temporada eliminarían al Arsenal en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en Londres, donde el Atlético de Madrid se enfrenta a sus propias estadísticas, con 10 triunfos en 30 salidas este curso, y las rivales, con el conjunto inglés ganador de 22 de sus 28 duelos en casa.

Además, la última visita del Atlético a Londres, precisamente al mismo estadio que este martes, se saldo con un resultado fatal, con cuatro goles encajados en apenas 13 minutos durante el segundo tiempo. Del 57' al 70', con el 1-0 de Gabriel Magalhaes, el 2-0 de Gabriel Martinelli y el 3-0 y el 4-0 de Viktor Gyokeres. Seis meses después, vuelve a ese campo.

Esa ha sido una de las doce derrotas como visitante en este curso del Atlético que no le valdrían para seguir adelante en el encuentro de este martes. Es el 40 por ciento de sus resultados lejos del Metropolitano. De sus restantes 18 partidos fuera, el conjunto rojiblanco ganó diez (un 33,4 por ciento), que ahora lo clasificarían, y empató ocho (26,6 por ciento), que derivarían en la prórroga y tanda de penaltis para jugarse el viaje a Budapest.