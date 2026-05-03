Getafe 0-2 Rayo Vallecano: Camello golpea, Nteka remata y Batalla desespera al Coliseum

El conjunto de Iñigo Pérez se llevó una importante victoria ante el equipo de Bordalás gracias a los goles del español y el centrocampista de Angola. Además, el meta argentino detuvo un penalti a Arambarri, que terminó hundiendo a los azulones

El Getafe se vio las caras en el día de hoy con el Rayo Vallecano. El Coliseum acogió un nuevo derbi madrileño entre los de José Bordalás y los de Iñigo Pérez. Ambos equipos llegaron a la jornada 34 con el objetivo de conseguir los tres puntos tras el empate y derrota contra el Barcelona y Real Sociedad, respectivamente.

Como era de esperar, Iñigo Pérez introdujo un total de seis cambios con respecto al once que salió ante el Estrasburgo el pasado jueves. El entrenador del Rayo Vallecano eligió a jugadores como Nobel Mendy, Pacha o Gumbau, entre otros. Por su parte, Bordalás hizo cuatro variaciones a diferencia de su última alineación, dejando a Borja Mayoral en el banquillo, que volvió a una convocatoria más de cuatro meses después.

Camello desata la tormenta en un Coliseum lleno de tensión

La tensión fue protagonista desde los primeros compases del partido, con faltas por parte del Getafe y del Rayo Vallecano, que en total sumaron 14 en la primera parte. Diferentes tanganas tuvieron lugar con Alemao como protagonista, que se terminó llevando la tarjeta amarilla por una entrada sobre Davinchi. Sin embargo, los de Iñigo Pérez fueron mejores, llegando con más amenaza al área de David Soria.

En este sentido, el Rayo Vallecano firmó hasta tres tiros a puerta, dónde David Soria se hizo grande, como en una estirada en los minutos finales de la primera parte para evitar el gol de Jorge de Frutos. Sin embargo, Sergio Camello sorprendió al portero del Getafe con su disparo en el 38', con pierna derecha, con el que hizo el primero en El Coliseum. Tras ello, Martín Satriano respondió con una definición que acabó en el larguero de la meta de Batalla.

El Rayo domina y desespera al Getafe: Batalla impone su ley y el VAR frustra a Camello antes del descanso

El Getafe, que viene de perder contra el Barcelona, apenas incomodó a Batalla, que se mostró muy firme en cada centro o llegada por parte de los de Bordalás. Davinchi fue de lo más positivo en el cuadro local, incansable por banda izquierda y metiendo en problemas a Balliu. Sin embargo, el Rayo Vallecano mandó en la posesión de balón, registrando un 54%, a diferencia de los 46% que dejaron los locales.

Además, la lesión que se vivía en El Coliseum también provocó la tarjeta amarilla de Domingos Duarte, con la que se mantenía apercibido de cara a la segunda parte. De esta manera, el Rayo Vallecano se marchó a vestuarios mandando momentáneamente en el marcador, pese al gol anulado de Camello en los últimos compases, por mano previa de Alemao.

Batalla frustra al Getafe y Nteka lo remata en un Coliseum hundido

Por ello, Bordalás introdujo un triple cambio antes de empezar la segunda parte, dando entrada a Diego Rico, Kamara y Álex Sancris. La mejoría del Getafe se vio reflejada poco a poco con llegadas al área del Rayo Vallecano, dónde llegó el penalti a favor de los locales. Batalla mide mal en el salto y da con los puños al rostro de Luis Vázquez. Sin embargo, el meta argentino adivinó las intenciones de Arambarri y le detuvo el lanzamiento.

El Rayo Vallecano se vino arriba tras la parada de Batalla y, Nteka, que llevaba tres minutos en el terreno de juego, puso el segundo en El Coliseum con un lanzamiento desde la frontal. Tras tocar en Abqar, David Soria no puede impedir el gol del futbolista de Angola. La buena noticia en el Getafe fue el regreso de Borja Mayoral, cuatro meses después, que tuvo algo más de 10 minutos.

De esta manera, el Rayo Vallecano terminó saliendo victorioso del encuentro en El Coliseum, gracias a los goles de Camello y Nteka, además de la parada decisiva de Batalla a Arambarri de penalti. El Getafe, además, no mostró su versión en un partido en casa en el que volvió a perder, tras el choque de la pasada jornada de LaLiga frente al Barcelona.

Los próximos partidos de Getafe y Rayo Vallecano en LaLiga EA Sports

Tras ello, el Getafe se enfrentará el próximo domingo al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports. Además, los de Bordalás recibirán en El Coliseum al Mallorca, pocos días antes de visitar al Elche en el Martínez Valero. Por último, el equipo azulón cerrará la temporada en el campeonato doméstico con el choque, ante su afición, frente a Osasuna.

Por otro lado, el Rayo Vallecano tiene por delante otros cuatro encuentros por jugar esta temporada en LaLiga EA Sports. Uno de ellos será el de lunes 11 de mayo ante el Girona, que viene de perder sus tres últimos partidos.

El equipo de Iñigo Pérez, que valoró la sanción a Isi, visitará al Valencia en Mestalla, tres días antes de recibir al Villarreal en Vallecas. Por último, el club madrileño pondrá punto final a la campaña con el choque frente al Alavés en Mendizorroza.

Ficha técnica:

0.- Getafe: Soria; Juan Iglesias, Abqar, Duarte, Davinchi (Diego Rico, min. 46); Kiko Femenía (Sancris, min. 46), Milla (Javi Muñoz, min. 79), Arambarri, Liso (Kamara, min. 46); Luis Vázquez (Mayoral, min. 79) y Satriano.

2.- Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Mendy, Vertrowd; De Frutos (Unai López, min. 68), Pathé Ciss, Gumbau (Valentín, min. 92), 'Pacha' Espino (Chavarría, min. 68); Camello (Nteka, min. 69) y Alemao (Ratiu, min. 68).

Goles: 0-1, min. 38: Camello; 0-2, min. 73: Nteka.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité de La Rioja). Mostró cartulina amarilla a Alemao (min. 29), Ciss (min. 50), Batalla (min. 62), Mendy (min. 85) y Nteka (min. 91) por parte del Rayo Vallecano y a Duarte (min. 44), Luis Vázquez (min. 46) y Abqar (min. 55) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 11.000 espectadores.