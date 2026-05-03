Iago Aspas: "Queremos volver a jugar Europa"

El delantero, autor del segundo gol de su equipo, señala la ambición celtiña y recalca que necesitaban la victoria después de los últimos resultados

Iago Aspas fue uno de los protagonistas este domingo en Balaídos en el triunfo del Celta de Vigo ante el Elche por 3-1. Autor del segundo tanto celtiña, el delantero se ha referido a las opciones europeas de su equipo. "Nosotros queremos quedar lo más arriba posible y volver a jugar Europa, sea la Conference, la Liga Europa o la guinda de la Champions", ha manifestado.

El triunfo del Celta rompe una dinámica negativa y coincide con la vuelta a la titularidad de Aspas al once vigués. "Necesitábamos esta victoria después de los últimos malos resultados. Es cierto que en los últimos dos partidos, frente a Villarreal y Barcelona, habíamos tenido buenas sensaciones, pero las sensaciones no se traducen en puntos", ha expresado Iago Aspas a la conclusión del partido para agregar: "Por eso era necesario volver a ganar delante de nuestra gente".

Los resultados en Balaídos

La victoria del Celta en casa frente al Elche, además, contrasta con los pobres resultados en casa esta temporada. "El año pasado la tortilla estaba dada la vuelta porque conseguimos más del 70 por ciento de los puntos en nuestra casa, pero este año nos está costando más. Por delante tenemos dos partidos para darle la vuelta a esa situación y mejorar nuestros números en Balaídos", ha explicado Iago Aspas sobre este asunto.

El partido del capitán gallego ha quedado marcado por algunas acciones. Una de ellas fue el golazo anotado que supuso el segundo en la cuenta del Celta de Vigo. También fue llamativo un espectacular taconazo donde mostró la clase que atesora. "Escuché también a los compañeros, creo que era Ilaix que me la pedía por el medio. Estaba esperando que me entraran para buscar una solución y se dio bien. Contento de poder ayudar al equipo que para eso me ha puesto el míster de titular", ha comentado Iago Aspas sobre esta acción.

Los elogios de Claudio Giráldez a Aspas

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, se refirió a Iago Aspas tras el partido. "Ha estado espectacular en el trabajo, en el compromiso, en el acierto de ese gol que lo hace él y muy poca gente en el mundo, entender cómo ubicarse, cómo finalizar con la pierna mala", ha comentado el técnico.

Además ha hablado de la necesidad de cuidar a un jugador como la leyenda celtiña: "Tenemos que cuidarlo y queremos que nos dé estos minutos cuando sale al terreno de juego. A lo mejor contra el Atlético no sabemos si va a estar para jugar de inicio".