Claudio Giráldez: "El equipo ha tenido garra, se sentía herido"

El entrenador del Celta ha afirmado que "hacía tiempo que no veía las sensaciones" vividas ante el Elche y se ha deshecho en elogios ante Iago Aspas y Borja Iglesias

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, se ha reencontrado con el triunfo después de que su equipo se haya impuesto este domingo al Elche en Balaídos por 3-1. "El equipo ha tenido hoy garra, rabia, orgullo, se sentía herido y lo ha demostrado en cada acción. Se ha dicho que estábamos de vacaciones, que pasábamos de LaLiga, que nos daba igual jugar Europa que no hacerlo. Yo lo que veo en los jugadores es que quieren jugar Europa, quieren vivir un año como este", ha indicado el entrenador.

El gallego ha seguido en su análisis a la conclusión del partido contra el Elche: "Era difícil, con las sensaciones que teníamos, volver a la victoria a través de un juego excelso. A veces las cosas te salen o no, estás mejor o peor, más fresco o no. Son seres humanos, hay cosas que te afectan y es difícil de recobrar tu mejor nivel. Se sale a base de unión, de esfuerzo".

Giráldez, que ha reconocido que el partido contra el Elche era "vital", ha admitido que las sensaciones vividas contra el Elche no las tenía desde hace algún tiempo. "Hacía tiempo que no veía las sensaciones de hoy. Sin tener especialistas, hemos defendido muy bien en bloque bajo y luego hemos sido capaces de acertar en las acciones que hemos tenido cerca del área rival", ha comentado el técnico del cuadro gallego.

Elogios a Iago Aspas y las opciones de Borja Iglesias de ir al Mundial

También ha repasado algunos nombres propios. Uno de ellos ha sido el de Iago Aspas. El delantero regresaba a la titularidad y ha respondido con un gol y un gran partido. "Tenemos que cuidarlo y queremos que nos dé estos minutos cuando sale al terreno de juego. A lo mejor contra el Atlético no sabemos si va a estar para jugar de inicio y hoy ha estado espectacular en el trabajo, en el compromiso, en el acierto de ese gol que lo hace él y muy poca gente en el mundo, entender cómo ubicarse, cómo finalizar con la pierna mala", ha explicado.

Además, Giráldez fue cuestionado por las opciones de Borja Iglesias de ir al Mundial con la selección española. "Merece ir y creo que va a estar. Ha sido muy estable en el rendimiento y en los goles que ha marcado durante todo el año", ha afirmado sobre el Panda para completar: "Es nuestro máximo goleador y el jugador con más clarividencia cara a portería, capaz de materializar en uno o dos toques".