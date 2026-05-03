Eder Sarabia: "Hemos superiores en casi todo menos en el resultado"

El entrenador del Elche señala que se marcha "cabreado" de Balaídos por la derrota de su equipo frente al Celta y explica que el primer gol le hizo a los suyos "bastante daño"

Eder Sarabia, entrenador del Elche, ha valorado lo sucedido este domingo en Balaídos donde su equipo ha perdido por 3-1 contra el Celta de Vigo. El técnico no ha escondido su enfado. "No hemos manejado bien los momentos determinantes. Hemos sido superiores a ellos en casi todo, menos en el resultado. Ahora, jugando lo que nos jugamos, es lo más importante. Por eso, me voy cabreado", ha asegurado.El vasco ha ahondado en su análisis del partido del Elche en tierras gallegas. "En Oviedo manejamos bien los momentos, pero hoy nos ha costado. Hemos empezado bien, con un par de llegadas, y teníamos el partido bastante controlado y con buenas sensaciones. El gol nos ha hecho bastante daño y hemos pasado un tramo complicado. Nos pusimos con 2-1 y lo primero que dije es que había que defender bien, pero hemos vuelto a ser blanditos en ese saque de banda", ha manifestado Eder Sarabia.

Sarabia y el error de Affengruber

Uno de los momentos claves fue el 1-0 tempranero con un error de Affengruber. "Nos ha hecho daño el primer gol y le ha condicionado a David. Es de esos jugadores que la temporada que está haciendo puede tener esos borrones", ha explicado Eder Sarabia que ha seguido: "No nos hemos relajado, pero si alguno lo ha pensado que nos sirva de aprendizaje".

También ha querido Eder Sarabia sacar una lectura de la derrota contra el Celta de Vigo: "Nos tiene que doler porque hemos perdido una buena oportunidad de seguir puntuando porque hemos sido superiores en bastantes cosas. Tiene que doler cómo nos han hecho alguno de los goles. Desde ese dolor, debemos conectar con lo que nos estamos jugando y hay que darle una importancia máxima a esta semana para darle rigor a lo que hemos hecho. No nos va a hacer daño para la final contra el Alavés".

Los elogios de Eder Sarabia a Iago Aspas

Finalmente, Eder Sarabia también ha tenido palabras para Iago Aspas, uno de los protagonistas del choque en Balaídos por su fútbol. "Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español y ha hecho un gol espectacular. Ha sido un reconocimiento a un enamorado del fútbol", ha manifestado el técnico del Celta, que nuevamente ha establecido su pensamiento en el partido contra el Alavés, próximo rival del Elche la jornada que viene: "Va a ser un partido diferente, pero vamos a tener un equipo con mucho rigor defensivo y hay varias cosas que podemos mejorar