Elche - Celta: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de la Liga Ea Sports

Elche y Celta de Vigo se ven las caras en el Martínez Valero. Dinámicas opuestas pese a que los ilicitanos pelean por la salvación mientras que los gallegos lo hacen por Europa

El Elche y el Celta de Vigo protagonizan este domingo uno de esos duelos que enfrenta a equipos con distintos objetivos, que se cruzan los caminos, pero que necesitan los tres puntos cuando ya cada uno de ellos es un tesoro. Un enfrentamiento en el que se prevén máximas emociones en el estadio Martínez Valero correspondiente a la jornada 34 del campeonato liguero. Los locales buscan la permanencia, los visitantes Europa.

Pese a que lo dicta la clasificación, las tendencias de los dos equipos en las últimas jornadas son contrapuestas. El Elche ha acelerado el paso y, por ejemplo, ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Una racha que le ha servido para escaparse de los puestos de descenso, lo que ahora quiere seguir confirmando. El Celta, todo lo contrario. Únicamente ha logrado una victoria en los últimos cinco partidos. Una dinámica que lo ha alejado de la pelea por la quinta posición y que ha complicado sus aspiraciones europeas. Los celtiñas quieren revertir su situación reciente.

¿Dónde ver por TV el partido Elche - Celta de Vigo de la jornada 34?

El encuentro entre el Elche y el Celta de Vigo, que arranca este domingo a las 14.00 horas, se podrá ver a través de DAZN.

¿Cómo seguir online el partido Elche - Celta en el estadio Martínez Valero?

El partido entre el Elche y el Celta de Vigo, que se disputa en el Martínez Valero, se puede seguir también en www.estadiodeportivo.com. Todo con un extenso relato de todo lo que acontece en este enfrentamiento de la jornada 34. No queda ahí porque ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas una vez que finalice el choque.

Posibles alineaciones titulares del Elche - Celta de LALIGA:

El conjunto ilicitano cuenta con algunas ausencias para este partido en el Martínez Valero. No estarán por diferentes lesiones Yago de Santiago y Adam Boayar. De igual modo Eder Sarabia, entrenador del Elche, pierde por sanción a Germán Valera, baja sensible ya que el extremo se había convertido en una de las principales bazas del equipo.

Claudio Giráldez verá condicionado su once por algunas bajas para el encuentro contra el Elche. Por sanción no estará disponible Marcos Alonso, que vio la quinta amarilla la pasada jornada. En el capítulo de lesiones las ausencias son las de Matías Vecino, Carl Starfelt y Román.

Elche: Matías Dituro; Sangaré, Affengruber, Bigas; Tete Morente, Marc Aguado, Febas, Gonzalo Villar, Pedrosa; André Silva y Rafa Mir.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Fer López, Óscar Mingueza, Jutglà, Borja Iglesias y Hugo Álvarez.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández.