Germán Valera no se muerde la lengua con Corberán y la salvación del Valencia

El centrocampista del Elche le ha hecho un favor al técnico del conjunto che pese a descartarle el pasado verano. Ahora, es feliz en el conjunto franjiverde tras haber recuperado el protagonismo

Ha sido muy elegante Germán Valera en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles con motivo del Valencia-Elche que se avecina esta semana. Pero tampoco ha escondido sus sentimientos ni las ganas de reivindicarse con las que llegará a Mestalla este sábado. Eso sí, le ha echado todo un capote a la persona que le obligó salir de la entidad valencianista en verano y empezar de cero en otro club: Carlos Corberán.

Se marchó dolido, como era lógico, pero sin rencor. Al menos, eso ha quedado reflejado con sus palabras ante las distintas preguntas de los periodistas allí presentes. Y entre otras respuestas, el centrocampista franjiverde le ha agradecido al técnico valencianista que le fuese “sincero” en verano.

Ahora, el jugador murciano regresará este fin de semana para enfrentarse a sus excompañeros y, como suele pasar en estos casos, admitió que el partido ante el Valencia será “especial”. Sobre todo, porque tiene su espina clavada: "A nadie le gusta que le descarten".

Ha sido cuando le han cuestionado por la complicada situación que vuelve a atravesar el conjunto che, que ha vuelto a caer a la zona de descenso y donde el propio Corberán está siendo muy criticado por parte de la afición, cuando Valera ha respondido con un gesto muy caballeroso hacia el técnico: "Ya tuvo la capacidad de sacar al Valencia el pasado año de una situación clasificatoria complicada y no tengo dudas de que lo volverá a conseguir”.

Pese a estas palabras, el jugador del Elche afronta esta cita con ganas de reivindicarse en este derbi autonómico, como es obvio. Y en el plano colectivo ha resaltado que acudirán deseosos de aprobar una asignatura pendiente que no terminan de sacar: "Buscaremos lograr la primera victoria fuera de casa. Hemos tenido opciones de ganar fuera y es un objetivo que queremos conseguir lo antes posible porque nos vendría muy bien”.

Eso sí, por su pasado, es consciente que no será fácil porque conoce muy bien en el contexto en el que jugarán: "Mestalla es un estadio complicado que aprieta mucho. Nosotros vamos a ir a por el partido desde el primer minuto, pero sé que la afición valencianista es muy exigente y estará apoyando a su equipo apoyará desde el principio. Y el Valencia intentará apretar y ser protagonista para enchufar a sus aficionados".

Germán Valera ha encontrado la felicidad en Elche

En cuanto a su situación personal, el centrocampista ha admitido que ha cambiado de forma notable desde su llegada al Elche: “Lo principal es sentirse a gusto, con confianza y con la cabeza tranquila. Si no eres importante y no juegas, todo te parece mal. Pero vienes aquí y se te ilumina todo y eres feliz jugando al fútbol”.

Ahora, pese a que el Elche está en una zona aparentemente tranquila de la tabla, el noveno, el jugador franjiverde cree que lo mejor es pensar en el partido a partido y "no especular sobre los partidos ante rivales directos" que le esperan al cuadro ilicitano durante el mes de enero. Porque nadie debe olvidarse que el objetivo es la permanencia y la zona del descenso la tienen a seis puntos. Si el Valencia les ganara, se podría recortar en tres.