Carlos Corberán confirma las malas noticias con la lesión de Julen Agirrezabala

El entrenador del Valencia CF ha atendido a DAZN al término del partido contra el RC Celta y ha confirmado que el portero no va estar en el encuentro frente al Elche CF, estando el peligro su participación en otros futuros choques ligueros

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha atendido a DAZN justo después de la derrota de su equipo contra el RC Celta la cual hace que su plantilla se quede al borde de los puestos de descenso a Segunda división. El técnico ha analizado el encuentro y también ha confirmado que Julen Agirrezabala, su portero titular, está lesionado y que no podrá jugar contra el Elche CF el próximo fin de semana ni tampoco, probablemente, los siguientes duelos ligueros.

Carlos Corberán ha analizado la derrota de su Valencia CF contra el RC Celta. "Al final el fútbol es un juego de aciertos y errores. Los errores que hemos tenido nos han costado goles, y los aciertos que hemos tenido no han sido suficientes para equilibrar el resultado, que es demasiado abultado y que además es un resultado que nos duele mucho".

El entrenador del Valencia CF no ha querido darle mayor importancia a la mala imagen de los últimos minutos. "Para mí el bajón anímico ha estado en que hemos tenido después del 2-1 la posibilidad de ir a por el gol que nos hubiera hecho el empate. No hemos conseguido finalizar una acción, y en esa contra nos han hecho el tercer gol, entonces ahí es cuando ya se rompe y ahí puede pasar cualquier cosa. O sea, eso de añadir la lesión en la acción desafortunada que ha tenido Julen Agirrezabala, pues se hace todo un poco dramático y es cuando recibes goles que quizá cambian o modifican lo que ha pasado en el campo, pero al final tenemos que aceptarlo, somos los responsables de eso y tenemos que hacer frente a la situación".

Julen Agirrezabala, portero del Valencia CF, sufre una lesión muscular en los isquiotibiales

Carlos Corberán ha confirmado que Julen Agirrezabala ha sufrido una lesión muscular en los isquiotibiales que no le han dejado terminar el partido contra el RC Celta, que lo descarta para el encuentro frente al Elche CF y que probablemente hace que se pierda más partidos de LaLiga. "Miraremos el tema de las tarjetas. Sí que Hugo Duro se pierde el siguiente partido. Julen Agirrezabala va a ser imposible que esté el sábado porque tiene una lesión de isquios en la acción que ha salido. Copete no sé si tiene también las tarjetas, le falta una, sí, si es así también, así que bueno, analizaremos los que tenemos, los disponibles y a preparar el siguiente partido, no hay otra".

Corberán ha dicho que el equipo está dolido por la situación deportiva. "A nadie le gusta perder partidos de fútbol, a nadie le gusta no ganar partidos de fútbol, somos el Valencia, sabemos la exigencia y lo que representamos y cuando no lo hacemos pues nos quedamos muy dolidos".

Y, por último, ha desvelado la conversación que tuvo en los últimos minutos con Claudio Giráldez, el entrenador del RC Celta. "No, era por la lesión de Julen Agirrezabala, porque el portero de ellos si hubiera sido, al recibir un golpe en la cabeza, si hubiera sido un cambio del portero, podríamos haber hecho el cambio nosotros, Julen antes del cuarto gol ya estaba lesionado, se había lesionado en la acción anterior y simplemente había dicho eso, que si había cambio que podríamos sacar al portero, pero bueno, nada más que eso".