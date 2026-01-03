Celta 4-1 Valencia: El Celta hurga en la herida de un errático Valencia de Corberán que deja sensaciones de estar tocado y hundido

El equipo gallego se consolida en la séptima posición de la clasificación de LaLiga con 26 puntos después de ganar a un Valencia CF que cometió muchos errores defensivos los cuales fueron aprovechados por Borja Iglesias, El-Abdellaoui y Hugo Álvarez

El RC Celta se llevó la victoria contra el Valencia CF por 4-1 en un partido en el que los errores defensivos condenaron al equipo entrenado por Carlos Corberán. Un encuentro en el que el RC Celta aprovechó mejor sus ocasiones por medio de un inspirado Borja Iglesias, que marcó dos goles, El-Abdellaoui, y Hugo Álvarez, que hace que el equipo de Claudio Giráldez se consolide en la séptima posición de la clasificación de LaLiga. Más tocado se queda el Valencia CF, coqueteando mucho más con el descenso a Segunda división, sólo tiene un punto de ventaja sobre el Girona FC que debe jugar, que dio sensaciones estar tocado, hundido y con poco margen de reacción lo que hace3 que todas las miradas se dirijan a Carlos Corberán.

La primera parte comenzó muy movida ya que tanto el RC Celta y el Valencia CF gozaron de ocasiones muy claras para marcar gol. El equipo visitante fue el que mejor empezó, teniendo la ocasión de ponerse por delante en el minuto 7 después de que Aidoo zancadilleara a André Almeida dentro del área. Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro del encuentro, no dudó y pitó un penalti que se encargó de lanzarlo Pepelu que estrelló el balón en el palo.

Esto le dio ánimos al RC Celta que tuvo varios acercamientos peligrosos por medio de Mingueza, con un disparo duro que repelió Julen Aigrrezabala, y un remate de cabeza de Aidoo, sólo dentro del área que se fue fuera. Después de ese impulso, el partido fue a mucho menos, siendo más dominador el Valencia CF, pero sin ocasiones claras.

Todo cambió pasada la media hora cuando en una transición ofensiva, Foulquier golpeó en el pie a Borja Iglesias señalando el árbitro penalti. En este ocasión, el delantero del RC Celta no perdonó y puso por delante al equipo gallego (1-0) en el minuto 33. De ahí al final de la primera parte, mucha interrupción y poca continuidad, sin que ocurriera mucho más.

El Valencia CF cometió errores groseros que el RC Celta aprovechó

La segunda parte comenzó con un Valencia CF algo nervioso pero contando con los disparos desde fuera del área de Javi Guerra y André Almeida que fueron detenidos sin problemas por Radu. El Valencia CF buscaba el empate, pero en ese momento llegó el segundo gol del RC Celta.

En el minuto 59, Borja Iglesias y Mingueza combinaron muy bien, el catalán dio un pase filtrado muy bueno, Jesús Vázquez se durmió y rompió el fuera de juego de manera clara, y Pablo Durán se la devolvió a Borja Iglesias para que el delantero marcara el 2-0 con Julen Agirrezabala descolocado y sin opciones de parar el disparo.

Parecía ya el partido muerto, de hecho el RC Celta tuvo ocasiones por medio de Pablo Durán y Bryan Zaragoza, pero el Valencia CF aprovechó una bajada de tensión del equipo gallego para recortar distancias. Marcos Alonso no estuvo contundente en un despeje en su área, hubo mano previa de Ramazani que De Burgos Bengoetxea no consideró punible, y Pepelu, que recogió el balón desde la frontal, golpeó para hacer el 2-1, quedando aún 20 minutos para el final del encuentro.

El Valencia CF apretó para lograr el empate, teniendo Hugo Duro, sobre todo, un balón que no logró rematar, pero fue el RC Celta quien golpeó ya que aprovechó un error en el despeje de Diakhaby para hacer el 3-1. El-Abdellaoui le ganó la partida al central para quedarse solo ante Julen Agirrezabala al que separó con un disparo alto. Así sentenció el RC Celta el partido aunque el equipo gallego pudo ampliar la ventaja por medio del propio El-Abdellaoui, que una vez superó a Agirrezabala no definió bien con la portería sin guardameta.

Con esta victoria el RC Celta se consolida en la séptima posición de LaLiga ya que suma 26 puntos, mientras que el Valencia CF sigue hundido en la clasificación ya que sólo suma 16 puntos y se queda con sólo un punto de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división si bien es cierto que aún debe jugar el Girona FC este fin de semana.

- Ficha Técnica del RC Celta - Valencia CF, partido correspondiente a la jornada 18 de LaLiga:

RC Celta: Radu: Javi Rodríguez (Manu Fernández 81'), Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Miguel Román, Óscar Mingueza; Swedberg (Pablo Durán 28') (Iago Aspas 81'), Bryan Zaragoza (Hugo Álvarez 66') y Borja Iglesias (El-Abdellaoui 66').

Valencia CF: Julen Agirrezabala; Foulquier (Tárrega 66'), Diakhaby, Copete (Diego López 81'), Jesús Vázquez; Thierry Correia (Luis Rioja 57'), Pepelu, Javi Guerra (Danjuma 66'), André Almeida; Lucas Beltrán (Ramazani 57') y Hugo Duro.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Vasco). Amonestó al local Javi Rodríguez; y a los visitantes Hugo Duro, Ramazani y Copete.

Goles: 1-0 (33') Borja Iglesias, de penalti; 2-0 (59') Borja Iglesias; 2-1 (70') Pepelu; 3-1 (83') El-Abdellaoui; 4-1 (94') Hugo Álvarez.

Incidencias: Partido entre RC Celta y Valencia CF correspondiente a la jornada 18 de LaLiga disputado en el Estadio de Balaídos ante 20.457 espectadores.